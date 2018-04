© pressphoto (Archiv)

Op der 4. Etapp war den Tempo vun Ufank un am Peloton ganz héich an esou ass dësen dann och scho fréi ausernaner gefuer. Schonn no 8 Kilometer hu sech 13 Coureuren aus dem Peloton ofgesat. An d'Echappée vum Dag hat et och d'Christine Majerus gepackt.D'Lëtzebuergerin huet eng 10 Kilometer virun der Arrivée misse lassloossen. D'Decisioun ëm d'Victoire op der Etapp hu 4 Cyclistinnen ënnert sech ausgemaach. D'Chantal Blaak, d'Amy Pieters, d'Kirsten Wild an d'Monique van de Ree. Op de leschte Meter hat d'Chantal Blaak déi beschte Been an huet sech am Sprint duerchgesat. D'Christine Majerus gëtt déi 7. op 16 Sekonnen.