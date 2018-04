© twitter/Itzulia Basque Country

Et war spannend bis zum Schluss, well eigentlech hat de Primoz Roglic virun der leschter Etapp eng grouss Avance op den Zweeten am General, de Mikel Landa. Mee de Roglic huet de Landa an der Schlussmontée missen zéie loossen.De Spuenier war e Samschdeg ze staark fir déi aner Favoritten a konnt mat Hëllef vum Quintana säi Virsprong vergréisseren.Vir un der Spëtzt war awer nach ëmmer den Ernic Mas vu Quick-Step Floors eleng ënnerwee an deen huet duerch en super Performance dës Etapp en solitaire gewonnen. Direkt hannert him ass de Landa als Zweeten iwwert de wäisse Stréch gefuer.Um Enn sollt et awer net duergoen, dat well de Roglic als 9. nëmme 54 Sekonne Retard hat an esou séchert sech de Roglic, de fréiere Schisprénger, d'Schlussvictoire beim Tour duerch d'Baskeland. De Podium gëtt komplettéiert vum Mikel Landa a vum Jon Izagirre.Aktuell läit eis nach kee Resultat vum Ben Gastauer vir.