© afp

Resumé vun der Course

Muddy faces for world-class champions 🌈🇨🇭

Le visage plein de boue pour des champions de classe mondiale ! 🌈🇨🇭#ParisRoubaix pic.twitter.com/Cluoagt4G3 — Paris-Roubaix (@Paris_Roubaix) 8. April 2018

No ronn 50 km konnt sech eng Grupp mam Jelle Wallays (Lotto Soudal), Ludovic Robeet (Aqua Protect), Sven Byestroem, Marc Soler (Movistar), Silvan Dillier an Jimmy Duquennoy (Aqua Protect) ofsetzen. Kuerz dono koumen dann nach de Gatis Smukulis (Delko), Geoffrey Soupe (Cofidis) an den Jay Robert Thomson (Dimension Data dobäi) dobäi. Dës 9 Fuerer konnten hire Virsprong dann ëmmer weider bis op maximal 8 Minutten an 10 Sekonnen ausbauen. No puer Secteuren um Pavé, hunn awer 4 Fuerer un der Spëtzt misse lass loossen an verbliwwen sinn de Bystroem, Dillier, Wallays, Smukulis a Soler.Den Alex Kirsch ass scho relativ fréi um éischten Pavé-Secteur zu Troisvilles opgrond vun enger Chute lachéiert ginn an hat esou näicht mam Ausgang vun dëser Course ze dinn. De Jempy Drucker (BMC) dogéint konnt gutt am Peloton matfueren fir och sou vill wéi méiglech fir säi Co-Equipier Greg van Avermaet ze hëllefen. Bei Kilometer 180 huet de Lëtzebuerger dann esouguer attackéiert an huet sech gewisen mee gouf kuerz drop nees vum Peloton ageholl.Direkt dono war et dann awer mam Zdenek Stybar (Quick-Step) ee vun de Favoritten dee sech vum Peloton ofsetze konnt a probéiert huet un den éischte Grupp opzeschléissen. Duerch weider puer Tempoverschärfungen gouf de Peloton gesprengt a vill Coureuren hu misse lass loossen. Och de Stybar gouf no epuer Kilometer nees agefangen an déi 4 Coureuren un der Spëtzt, de Marc Soler konnt net méi mathalen, hunn alles ginn fir net vum Peloton geschléckt ze ginn.60 Kilometer virun der Arrivée goufen et ëmmer nees Attacken vun de Favoritten mat ënner anerem de Peter Sagan, Jesper Stuyven oder och Wout van Aert. De Slowak konnt dunn och un d'Spëtzt bei den Dillier a Wallays bäifueren. Hannert deenen 3 waren et dunn de Niki Terpstra, Jesper Stuyven, Wout van Aert an Sep Vanmarcke déi sech op d'Poursuite gemaach hunn. Déi 3 un der Spëtzt hunn awer och dono weider gutt mateneen geschafft a konnten hire Virsprong op de Grupp vum van Avermaet bis op 1 Minutt ausbauen.20 Kilometer virun der Arrivée huet de Sagan un der Spëtzt forcéiert mee de Schwäizer Dillier ass ganz staark dru bliwwen nodeems e schonn de ganzen Dag an der Echappée war.Mee am Sprint war de Peter Sagan awer ze staark an de Slowak wënnt déi 118. Editioun virum Silvan Dillier an Niki Terpstra.De Jempy Drucker kënnt als 23. an d'Arrivée an den Alex Kirsch huet missen opginn a ka sech soumat net klasséieren.

Profil vun der Etapp

An engem vun de schwieregsten a bekanntste Klassiker ass et bei Paris-Roubaix iwwert 257 km vu Compiègne op Roubaix an de Vëlodrome gaangen. Mat 54,5 km Pavés, op 29 Secteuren opgedeelt, goufen et zwar 500 Meter manner z'iwwerwannen wéi d'lescht Joer mee awer dach méi wéi an der Moyenne vun de leschten 10 Joer (52,6 km).Déi zwee längsten Deeler um Pavé gouf et dëst Joer iwwert all kéiers 3,7 km vun Fontaine-au-Tertre op Quévy a vun Hornaing op Wandignies. Mee natierlech hunn och déi bekannten an oft entscheedend Secteuren vun der Trouée d'Arenberg (2,4 km) no 162 km a Carrefour de l'Arbre (2,1 km) no 238 km net dierfe feelen.Nodeems de Secteur Trouée d'Arenberg am Joer 2005 net gefuer gouf, ass dësen Deel, mat groussem finanziellen Opwand, nei gemaach ginn. Op dësem immens schnellen Deel duerch de Bësch ginn et ëmmer vill Chutten wou och oft Favoritten zeréckfalen oder souguer mussen opginn, wat de Stellewäert vun dësem Passage ënnersträicht.