© twitter/Healthy Ageing Tour

D'Aafke Soet konnt sech en solitaire duerchsetzen, am Sprint aus dem Verfolger-Grupp eraus war d'Christine Majerus déi Zweet a kënnt domat op déi drëtte Plaz op dëser leschter Etapp, dat mat engem Retard vu 7 Sekonnen. D'Elise Maes kënnt op d'Plaz 43 mat engem Réckstand vu 35 Sekonnen.D'Amy Pieters ka sech d'Schlussvictoire sécheren, dat virum Chantal Blaak an dem Christine Majerus an dem Anna van der Breggen. Déi éischt 4 Dammen am General sinn also alleguerte vun der Ekipp Boels-Dolmans. D'Elise Maes kënnt am General op déi 52. Plaz, dat mengem Retard vun 30 Minutten a 55 Sekonnen.