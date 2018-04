© Veranda's Willems-Crelan / Twitter

pic.twitter.com/2kHQHXKBDG — Veranda’s Willems - Crelan Pro Cycling Team (@Snipercycling) April 8, 2018

Trauregen Dag fir de Vëlossport. Bei der 116. Editioun vum Klassiker Paris-Roubaix ass de Michael Goolaerts ëm d'Liewe komm.De Coureur vun der Ekipp Veranda's Willems-Crelan war am zweete Pawee-Secteur an enger Descente vun der Strooss ofkomm an uerg gefall.No der Chute huet de Michael Goolaerts misse reaniméiert ginn a war mam Helikopter an d'Spidol op Lille geflu ginn.E Sonndeg den Owend koum déi traureg Nouvelle, datt de jonke Coureur vun 23 Joer net iwwerlieft huet.Seng Ekipp hat dës Nouvelle iwwer Twitter bekannt ginn."Mat grousser Trauer musse mir den Doud vun eisem Coureur a Frënd Michael Goolaerts bekannt ginn. Hien ass e Sonndeg den Owend um 22.40 Auer an der Klinik zu Lille am Krees vu senger Famill a senge Frënn gestuerwen. Hien ass un engem Häerzstëllstand gestuerwen, all medezinesch Hëllef huet näischt gehollef", sou d'Schreiwes vun der Ekipp.