De Søren Nissen huet e Sonndeg de Warm-Up Marathon am Hellental an Niedersachsen gewonnen.

Déi 64 Kilometer an 1.600 Héichtemeter huet de Søren Nissen an 2 Stonnen, 36 Minutten a 45 Sekonnen hannert sech bruecht.De Coureur vum VC Dikrech, deen 1984 gebuer ass, hat eng Avance vu 4 Minutten a 16 Sekonnen op de 5 Joer méi jonke Felix Fritzsch. De Klaus Reinisch hat als Drëtten ee Retard vun 8 Minutten an 13 Sekonnen op den amtéierende Lëtzebuerger Champion am Cyclocross.