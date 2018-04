D'Anti-Doping-Tribunal vun der UCI beschäftegt sech aktuell mat deem Fall. Et geet drëm op de Britt wéinst Doping gespaart gëtt oder net.



Den David Lappartient geet net dovun aus, dass scho virum Giro eng Entscheedung getraff gëtt, mä virum Tour de France misst dat awer onbedéngt geschitt sinn. Et wier eng ganz onglécklech Situatioun fir jiddereen, fir d'Organisatoren, fir d'UCI a fir d'Cyclisten.



UCI-President David Lappartient



Den Giro gëtt vum 4. bis den 27. Mee gefuer. Den Tour de France dauert vum 7. bis 29. Juli.



Scho Mëtt Dezember war bekannt ginn, dass eng Dopingprouf vum Froome bei senger Vuelta-Victoire am September 2017 eng ze héich Konzentratioun vum Asthmamëttel Salbutamol opweises hat. Zanterhier probéieren de Chris Froome a säin Team Sky den Tour-Gewënner z'entlaaschten.



Eng sëlleche Cyclisten, Teams, Courseveranstalter a Sponsoren hunn an der Lescht kritiséiert, dass et sou laang dauert, bis endlech eng Decisioun geholl gëtt an deem Dossier.