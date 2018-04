X

No ganz animéierten 263 Kilometern vu Maastricht op Berg en Terblijt op deenen net manner ewéi 35 Koppen ze fuere waren, wënnt um Enn de Michael Valgren virum Roman Kreuziger an dem Enrico Gasparotto.

De Resumé vun der Course

Nodeems d'Course lues an d'Rulle komm ass, huet sech an der Ufanksphase net ganz vill gedoen. Eréischt no 50 Kilometer konnt sech eng Grupp mam Matteo Bono (UAE), Lawson Craddock (SUN), Eddie Dunbar (ABS), Tsgabu Grmay (TFS), Oscar Riesenbeek (RNL), Bram Tankink (TLJ), Willem Jakobus Smit (TKA), Marco Tizza (NIP) an dem Preben Van Hecke (TVB) vum Feld ofsetzen. Si sollten sech eng maximal Avance vu 15:30 Minutten erausfueren.Hannendrun hu Movistar, Bora-Hansgrohe an Astana dofir gesuergt, dass de Virsprong ëmmer méi kleng sollt ginn. Wéi dunn 80 Kilometer virun der Arrivée och nach Sky den Tempo gemaach huet, hunn déi éischt Coureuren um Wupp vum Peloton scho misse lassloossen.Um Eyserbosweg huet sech de Bob Jungels ronn 35 Kilometer virun der Arrivée eng éischte Kéier gewisen ewéi hien vir am Peloton fir den Tempo gesuergt huet. Op dës Initiative hinn ass de Peloton esou richteg auserneegerappt ginn. De Lëtzebuerger huet och duerno all Attack gekontert an ass permanent un der Spëtzt vum Peloton gefuer. Un der Spëtzt vun der Course ass d'Avance vun de néng Mann ëmmer méi kleng ginn a bei Kilometer 18 virun der Arrivée sollt dunn och fir si Schluss sinn. Vun de Favoritten haten sech nämlech vir d'éischt de Roman Kreuziger an de Enrico Gasparotto aus dem Peloton ofgesat a si hunn d'Echappé als éischt ageholl.Am Cauberg ass de Peloton dunn eng zweete Kéier explodéiert an dës Kéier hat et de Bob Jungels och erwescht. 17 Kilometer virun der Arrivée huet de Lëtzebuerger Champion misse lassloossen. No enger Attack vum Fuglsang hunn sech ënner anerem de Valverde, Sagan, Alaphilippe a véier weider Coureuren sech definitiv ofgesat an hunn d'Victoire ënner sech ausgemaach. Aus dësem Grupp huet de Valgren et e puer mol probéiert sech aus der Bascht ze maachen a béi der zweete Kéier sollt et dem Dän dann och geléngen. Zesumme mam Kreuziger ass den Astana-Coureur och op d'Line d'Arrivée komm mee do hat de Valgren déi besser Reserven a setzt sech virum Kreuziger an dem Gasparotto duerch.

Amstel Gold Race bei den Dammen

De top tien van de vrouwenwedstrijd is als volgt:



1. Chantal Blaak

2. Lucinda Brand

3. Amanda Spratt

4. Riejanne Markus

5. Alexis Ryan

6. Audrey Cordon Ragot

7. Giorgia Bronzini

8. Lotta Pauliina Lepistö

9. Eugenia Bujak

10. Marianne Vos#agr18 pic.twitter.com/bBzAgSTw64 — Amstel Gold Race (@Amstelgoldrace) 15. April 2018

Bei den Damme gouf et eng Victoire vun der Weltmeeschterin Chantal Blaak (Boels-Dolmans). D'Hollännerin sëtzt sech no 116,8 Kilometer géint d'Lucinda Brand (Sunweb) an d'Australierin Amanda Spratt (Mitchelton-Scott) duerch.