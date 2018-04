11. Editioun vum Festival Elsy Jacobs (19.04.2018) Vum 27. bis den 29. Abrëll gëtt zu Lëtzebuerg déi 11. Editioun vum Festival Elsy Jacobs am Damme-Cyclissem gefuer. Mat dobäi ass och d'Christine Majerus.

De Parcours ass géigeniwwer vun 2017 identesch. Um Samschdeg geet et iwwer 97,7 Kilometer vu Stengefort op Stengefort, wou um Enn nach 5 Tier vun 9,5 Kilometer iwwer Habscht a Käerch gefuer ginn. Um Sonndeg fält d'Decisioun ëm de Succès ronderëm Garnech, wou nach emol 111 Kilometer um Programm stinn. Op engem hiwwelege Parcours, dee ganz ufälleg ass fir Wand, kann um leschten Dag nach villes geschéien.No hirer Victoire am leschte Joer dierf een och op d'Christine Majerus gespaant sinn. D'Lëtzebuerger Championne fiert dëse Weekend nach Léck-Baaschtnech-Léck éier d'Konzentratioun der Epreuve vun hirem Lëtzebuerger Veräin dem Saf Zéisseng gëllt.Nieft der Lëtzebuerger Championne sinn aus nationaler Siicht och nach d'Elise Maes an d'Chantal Hoffmann um Depart. Mam Eugenia Bujak an Ashleigh Moolman sinn och déi Dammen mat dobäi, déi déi lescht Saison nieft dem Christine Majerus um Podium stoungen. Och déi 3-fach Gewënnerin aus Holland Marianne Vos steet op der provisorescher Startlëscht, sou datt ee sech iwwer déi 3 Deeg spannende Vëlosport kann erwaarden. Éischten Depart beim Prolog ass de 27. Abrëll um 17.30 Auer zu Zéisseng.D'Course gëtt dann och all Dag bei eis um Internetsite live iwwerdroen.