Während den éischte Kilometer vu Léck-Baaschtnech-Léck hat sech eng Echappée vun 9 Mann forméiert. 22 Kilometer virun der Arrivée gouf mam Bougnies de leschte Coureur vum Peloton agefaangen an d'Course war du nei lancéiert.An der Côte de Roche-aux-Faucons, knapp 20 Kilometer virun der Arrivée, konnt sech de Bob Jungels eleng un d'Spëtzt setzen. De Virsprong vum Lëtzebuerger ass no an no méi grouss ginn, well d'Favoritte sech net richteg eenz waren.Um Fouss vun der leschter Schwieregkeet vum Dag der Côte de Saint-Nicolas (10 Kilometer virun der Arrivée) hat de Bob Jungels eng Avance vun 52 Sekonnen. An dëser Schwieregkeet huet de Lëtzebuerger Zäit verluer an 5 Kilometer virun der Arrivée hat hien nach e Virsprong vun 20 Sekonnen. De Jelle Vanendert war hannendrun den éischte Verfollger.De Bob Jungels huet an de leschte Kilometer, dee liicht biergop gaangen ass, e Virsprong vun 35 Sekonne mat op d'Arrivée geholl. Hie konnt sech um Enn d'Victoire no 258 Kilometer sécheren.Groussen Exploit fir de Lëtzebuerger Vëlosport.De Ben Gastauer huet 77 Kilometer virun der Arrivée am Peloton misse lassloossen.

Reaktiounen nom Exploit vum Bob Jungels

Reaktioun Bob Jungels (22.04.2018) Bob Jungels wënnt Léck-Baaschntech-Léck

Dem Bob Jungels säi Papp Henri Jungels am Interview



Den Henri Jungels, de Papp vum Bob Jungels, hat no der Arrivée vill Luef fir säi Jong.

De Profil vu Léck-Baaschtnech-Léck

Iwwer 258 Kilometer goung et beim leschten Ardenneklassiker vu Léck bis op Ans. Nom Depart zu Léck ass et fir d'Coureuren a Richtung Süde gaangen, wou kuerz viru Baaschtnech mat der Côte de Nonnerue (2,5 Kilometer an 5,8 Prozent) déi éischt vun am ganzen 11 Koppen op d'Coureure gewaart huet. Zu Baaschtnech hunn d'Coureure gedréint an iwwert d'Côte de Saint-Roch (1 Kilometer an 11,2 Prozent) an Houffalize ass et nees a Richtung Norde gaangen.No ronn 148 Kilometer gouf dann d'Course richteg lancéiert, mat der Côte de Mont-le-Soie (4 Kilometer an 6,1 Prozent) goung et op déi lescht 100 Kilometer. Op de leschten 30 Kilometer hunn nach d'Côte de La Redoute (2 Kilometer an 8,9 Porzent), d'Côte de la Roche-aux-Faucons (1,3 Kilometer an 11 Porzent) an d'Côte de Saint-Nicolas (1,2 Kilometer an 8,6 Porzent) op d'Coureure gewaart. No 258 Kilometer war et d'Arrivée zu Ans, e Viruert vu Léck.

De Resumé vun der Course

9 Kilometer nom Depart zu Léck huet sech schonn eng Echappée mat 9 Coureure fonnt. Mat dobäi waren de Mark Christian (Aqua Blue Sport), den Anthony Perez (Cofidis), de Casper Pedersen (Aqua Blue Sport), de Mathias van Grompel (Sport Vlaanders-Baloise), de Florian Vachon (Fortuneo-Samsic), de Loic Vliegen (BMC), den Antoine Warnier (Aqua Protect Veranclassic), de Paul Ourselin (Direct Energie) an de Jérôme Baugnies (Wanty-Groupe Gobert).90 Kilometer virun der Arrivée hat de Grupp un der Spëtzt nach eng Avance vu ronn 3 Minutten a 40 Sekonnen op de Peloton mam Ben Gastauer an dem Bob Jungels.An der Côte de la Ferme Libert eng 77 Kilometer virun der Arrivée huet de Ben Gastauer am Peloton misse lassloossen. De Lëtzebuerger huet bis dohinner fir säi Kapitän, de Bardet, geschafft. Den zweete Kapitän bei Ag2R, de Vuillermoz, hat wéinst Problemer mam Mo an den éischte Problemer scho missen opginn.D'Echappée un der Spëtzt ass lues a lues méi kleng ginn an 71 Kilometer virun der Arrivée huet déi nëmmen nach aus 5 Coureure bestanen. Mat dobäi waren nach de Vliegen, de Perez, de Christian, de Baugnies an den Ourselin. Si haten deen Ament nach e Virsprong vun 3 Minutten an 18 Sekonnen op de Peloton.Am Col du Rosier huet den nächste Coureur an der Echappée misste lassloossen. De Vliegen konnt den Tempo net méi halen. Déi 4 aner Coureuren hu weider den Tempo héich gehalen, sou datt hire Virsprong 50 Kilometer virun der Arrivée nach ëmmer bei 3 Minutte loung.Um Fouss vun der Côte de la Redoute huet de Baugnies sech aus der Echappée ofgesat a säi Gléck eleng versicht. Am Peloton ass den Tempo héich bliwwen an d'Ekipp Quick-Step Floors mam Bob Jungels hu sech vir gewisen an den Tempo gemaach. 34 Kilometer virun der Arrivée hat de Baugnies nach e Virsprong vun 1 Minutt.22 Kilometer virun der Arrivée gouf de Bougnies als leschte Coureur aus der Echappée vum Peloton agefaangen an d'Course war dunn nei lancéiert.20 Kilometer virun der Arrivée huet de Gilbert an der Côte de Roche-aux-Faucons attackéiert, de Belsch gouf awer net fuere gelooss. De Bob Jungels huet sech dunn un d'Spëtzt vum Peloton gesat an dësen ass dann och duerch den héijen Tempo vum Lëtzebuerger ausernee gefuer. No der Kopp sinn d'Coureuren hannert dem Bob Jungels net gefuer, si hunn ee Lach gelooss, sou datt hie sech eleng un d'Spëtzt konnt setzen.De Bob Jungels konnt sech séier eng Avance vu 27 Sekonnen erausfueren. Hannert dem Lëtzebuerger war ee sech nämlech net richteg eenz an d'Favoritten, mam Valverde, Alaphilippe, Martin, Henao, Dumoulin, Fuglsang, Pozzovivo) hu sech ugekuckt.8 Kilometer virun der Arrivée war d'Course fir den Dan Martin gelaf, dat duerch e Peloton.Um Fouss vun der leschter Schwieregkeet vum Dag der Côte de Saint-Nicolas (10 Kilometer virun der Arrivée) hat de Bob Jungels eng Avance vun 52 Sekonnen.Hannert dem Bob Jungels huet de Jelle Vanendert nogesat a konnt sech liicht vun den anere Coureuren ofsetzen. De Virsprong vum Bob Jungels ass lues a lues méi kleng ginn. 5 Kilometer virun der Arrivée loung dësen nach bei 20 Sekonnen. Ma de Coureur vu Quick-Step Floors huet den Tempo héich gehalen a de Virsprong ass nees liicht an d'Luucht gaangen an ass op 32 geklommen.De Bob Jungels huet an de leschte Kilometer, dee liicht biergop gaangen ass, e Virsprong vun 35 Sekonne mat erageholl. De Lëtzebuerg huet sech net afänke gelooss a gewënnt de Klassiker. Plazen zwee an dräi si fir de Woods an de Bardet.

Klassement vun der Course

Damme-Course

D'Gewënnerin bei den Dammen Anna van der Breggen. © Pierre Weimerskirch / RTL Télé Lëtzebuerg

Bei den Damme konnt sech d'Anne van der Breggen d'Victoire sécheren. D'Hollännerin hat och schonn d'lescht Joer gewonnen. Um Podium stoungen nach d'Amanda Spratt aus Australien an d'Annemiek van Vleuten aus Holland.D'Christine Majerus ass als 62. op 6 Minutten a 24 Sekonnen iwwert de wäisse Stréch gefuer. D'Chantal Hoffmann huet opginn.