A knapp zwou Woche geet de Ben Gastauer un den Depart vum Giro d'Italia. Déi 101. Editioun gëtt zu Jerusalem an Israel gestart a geet no 21. Etappen zu Roum an Italien op een Enn. Fir de Lëtzebuerger ass et déi 5. Participatioun am Giro.Ob de Ben Gastauer duerno och beim Tour de France un den Depart geet, ass nach net sécherer. 15 Coureure kommen nach a Fro, fir de Sprong an d'Ekipp ze packen. 2017 war dem Ben Gastauer den Giro gutt bekomm, hie gouf duerno nämlech och fir d'Grande Boucle zeréckbehalen. Dëst Joer dierft et awer nach e bësse méi schwéier ginn, well nëmmen nach 8 Coureuren dobäi sinn a net méi 9.Am Géigesaz zum Ben Gastauer ass de Bob Jungels bei Quick-Step Floors fir den Tour de France fest virgesinn. No 2015 ass et dem Lëtzebuerg säin zweeten Depart.No sengem Exploit beim Klassiker Léck-Baaschtnech-Léck mécht den Dippecher elo eng Paus, fir sech dann op säi grousst Zil dës Saison ze preparéieren, den Tour de France. De Lëtzebuerger wëllt a Frankräich bei deene beschte Coureure matmëschen.