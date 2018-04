© pressphoto (Archiv)

Op der 6. a leschter Etapp konnt sech e Sonndeg de Paolo Simion d'Victoire sécheren. Den Italiener hat no 151 flaache Kilometer eng Avance vun 11 Sekonnen op de Mirco Maestri aus Italien an der 25 op den Eduard Michael aus Rumänien. Den Alex Kirsch huet eng gutt Leeschtung gewisen an ass als 6. op 28 Sekonnen iwwert d'Arrivée gefuer. De Laurent Didier hat als 57. e Réckstand vun 1 Minutt an 52 Sekonnen.D'Schlussvictoire ass fir de Wäissruss Kanstantsin Siutsou, dat mat enger Avance vun 11 Sekonnen op den Hollänner Pieter Weening.De Laurent Didier gëtt um Enn den 51. op 42 Minutten a 14 Sekonnen, den Alex Kirsch klasséiert sech als 55. op 47 Minutten an 21 Sekonnen.