Et ass déi gréissten Damme-Course déi bei eis am Land gefuer gëtt.





Festival Elsy Jacoby - Reportage vum Rich Simon



An de leschte Wochen huet d'Christine Majerus sech bei Boels-Dolmans virun allem an den Déngscht vun der Ekipp gestallt. D'Lëtzebuergerin hat vill Merite drun, dass déi hollännesch Formatioun praktesch alleguerten déi grouss Courssen an dësem Fréijoer gewonnen huet. Dat war zum Beispill de leschte Sonndeg nees de Fall, wou d'Anna van der Breggen Léck-Baaschtert-Léck fir sech konnt entscheeden. D'Christine Majerus huet an de belschen Ardennen gewisen, dass d'Form do ass. D'Lëtzebuerger Championne kann optimistesch un den Depart vum Elsy Jacobs goen. Iwwert den Training kéint een elo net méi vill maachen, dass d'Form do wier, hätten déi lescht Woche gewisen. Den Drock ze gewanne wier elo net méi do, well d'Christine Majerus jo zejoert schonn emol gewonnen huet. D'Cyclistin hofft, dass et net ze waarm ass, an da wäert schonn e gutt Resultat eraussprangen.



D'Ekipp vum Christine Majerus ass dat Bescht wat et den Ament am Damme-Cyclissem gëtt. Fir de Festival Elsy Jacobs gëtt et allerdéngs ee klenge B-mol. D'Ekipp ass nämlech net ganz staark opgestallt, nodeems just 5 Cyclistinne aus der Ekipp gemellt sinn.



Nieft dem Christine Majerus gi mam Chantal Hoffmann an dem Elise Maes nach zwou Lëtzebuergerinnen un den Depart vum Festival Elsy Jacobs. E Freideg geet et lass mat engem Prolog zu Zéisseng. E Samschdeg geet et da vu Stengefort zeréck op Stengefort. Déi lescht Etapp ass e Sonndeg vu Garnech zeréck op Garnech.