Lisa Klein gewënnt de Prolog, Christine Majerus 6. (27.04.2018) E Freideg den Owend stoung fir den Optakt vun der 11. Editioun ee Prolog iwwer 2,8 Kilometer zu Zéisseng um Programm.

D'Lëtzebuerger Championne an Titelverdeedegerin Christine Majerus gëtt um Enn déi gutt 6. op 3 Sekonnen a 47 Honnertstel. Domadder huet d'Cyclistin vun der Ekipp Boels-Dolmans gutt Chancen, hir Victoire vun zejoert ze widderhuelen.D'Elise Maes gëtt um Freideg déi 69. op 22 Sekonnen an 42 Honnertstel, d'Chantal Hoffmann huet sech als 86. op 28 Sekonnen an 21 Honnertstel klasséiert.Déi 1. Etapp e Samschdeg geet iwwer 97,7 Kilometer vu Stengefort op Stengefort. E Sonndeg stinn dann op der 2. a leschter Etapp nach 111,1 Kilometer vu Garnech op Garnech um Programm.Och um Samschdeg an um Sonndeg kënnt Dir de Festival Elsy Jacobs am Livestream op RTL.lu suivéieren: