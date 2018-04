Um Freideg goufen et éischt Präzisioune wat de Bau vum Vëldrom zu Munneref ugeet.

© RTL Radio Lëtzebuerg / Rich Simon

De ganze Bau soll ronn 61 Millioune kaschten. Den 21. September gëtt bekannt wat fir een Architekte-Büro zeréckbehale gëtt, fir de Projet ze realiséieren.

Bauhär ass d'Gemeng Munneref. 2021 soll et konkret mam Bau lassgoen. Zwee Joer méi spéit sollen da successiv déi eenzel Deeler opgoen.



Méi iwwert de Bau vum Vëlodrom den Owend am Journal um Radio an op RTL Télé Lëtzebuerg.