E Samschdeg huet sech d'Christine Majerus op der 1. Etapp no 97,7 Kilometer am Sprint virum Alexis Ryan an dem Eugenia Bujak behaapt.

After a great lead-out by @AmyPieters, @C_Majerus takes the win in @Festival_Elsy stage one. A dominant home win by the Luxembourg champion. pic.twitter.com/PVkX4jvUDc — Boels-Dolmans (@boelsdolmansct) April 28, 2018

Nom Prolog e Freideg den Owend ass e Samschdeg déi 1. Etapp vum Festival Elsy Jacobs gefuer ginn. Iwwer 97,7 Kilometer ass et vu Stengefort op Stengefort gaangen. Hei goung et 51 Kilometer iwwer Land, ier zum Schluss nach 5 Mol een Tour vun 9,5 Kilometer um Programm stoung.Um Enn vun de 97,7 Kilometer ass et zu engem Sprint zu Stengefort komm. D'Christine Majerus war hei déi Stäerkst a konnt sech d'Victoire sécheren. Op d'Plazen zwee an dräi sinn d'Alexis Ryan an d'Eugenia Bujak gefuer. D'Elise Maes gëtt déi 25. op 19 Sekonnen an d'Chantal Hoffmann huet sech als 85. op 2 Minutten an 10 Sekonne klasséiert.Duerch d'Bonifikatiounen iwwerhëlt d'Christine Majerus d'Féierung am Generalklassement.

De Verlaf vun der Etapp

Déi éischt 50 Kilometer vun der 1. Etapp konnt sech keng Cyclistin aus dem Peloton ofsetzen, och wann et ëmmer nees Attacke gouf an den Tempo héich war. Eréischt am Agang vum Schlusscircuit, eng 46 Kilometer virun der Arrivée, ass et dem Alba Teruel Ribes vun der Ekipp Movistar gelongen, sech eleng un d'Spëtzt ze setzen. No 38 Kilometer krut d'Spuenierin Besuch vum Letizia Borghesi. Béid Cyclistinne konnte sech allerdéngs keng grouss Avance erausfueren, sou datt de Peloton si 34 Kilometer virun der Arrivée nees agefaange huet.Duerno huet d'Eri Yonamine et probéiert. Déi japanesch Championne ass op der 1. Etapp mat engem geléinte Vëlo gefuer, well hirer Ekipp Maaslandster goufen an der Nuecht op e Samschdeg alleguer d'Vëloe geklaut.15 Kilometer virun der Arrivée sinn d'Anouska Koster an d'Marta Cavalli bei d'Eri Yonamine bäigefuer. Déi 3 Dammen an der Echappée si mat engem Virsprong vu 17 Sekonnen an de leschten Tour vun 9,5 Kilometer gaangen.5 Kilometer virun der Arrivée huet de Peloton d'Echappée agefaangen. Um Enn gouf et ee Sprint, bei deem d'Christine Majerus déi Séierst war. D'Lëtzebuerger Championne ass och elo d'Leaderin am General.

Resultat vun der 1. Etapp

© Screenshot

Generalklassement no der 1. Etapp

Läit eis nach net vir.E Sonndeg stinn dann op der 2. a leschter Etapp nach 111,1 Kilometer vu Garnech op Garnech um Programm. Hei geet et fir d'éischt 70 Kilometer iwwer Land, ier dann e Circuit vu 9,8 Kilometer 5 Mol ze fuere bleift.Och um Sonndeg kënnt Dir de Festival Elsy Jacobs am Livestream op RTL.lu suivéieren: