Iwwer 775 Kilometer an 10.000 Héichtemeter ass et bei der Race across Italy vu Silvi op Silvi gaangen.

En vue vum Start bei der Race Across America Ufank Juli ass de Ralph Diseviscourt dëse Weekend un den Depart vun der Race across Italy gaangen. 775 Kilometer an 10.000 Héichtemeter stoungen hei um Stéck um Programm. Mam Rick Even war nach een zweete Lëtzebuerger um Depart.2016 hat de Ralph Diseviscourt d'Race across Italy gewonnen.De Ralph Diseviscourt ass ouni gréisser Pausen déi 775 Kilometer duerchgefuer.

Resumé vun der Course

E Samschdeg de Mëtteg hu sech de Ralph Diseviscourt an de Rick Even kuerz noneen op de Wee gemaach. Den Diseviscourt huet sech séier ënnert deenen éischte placéiert an huet gewisen, datt hien zu den Topfavoritten zielt.Bis Kilometer 345 louch de Ralph Diseviscourt un der Spëtzt vun der Course, ma huet dunn zu Terracina de Julian Sanz misse laanscht zéie loossen.

Béid Cycliste sinn an der Nuecht op e Sonndeg no beienee bliwwen. Um 3.45 Auer hat den "Dizzy" e Réckstand vu knapp 4 Kilometer. Bis op d'Arrivée waren et deen Ament nach gutt 290 Kilometer. De Rick Even louch och nach ëmmer gutt an der Course. Hie war deen Ament de 7. op gutt 63 Kilometer.An de fréie Moiesstonnen e Sonndeg ass de Ralph Diseviscourt nees laanscht de Julian Sanz gefuer an huet sech erëm un d'Spëtzt gesat. 138 Kilometer virun der Arrivée hat de Lëtzebuerger e Virsprong vu ronn 10 Kilometer op säi Konkurrent.Hei Andréck vum zweetleschte Col, dem Col de Popoli. Eng 135 Kilometer virun der Arrivée.

De Rick Even konnt sech an der Nuecht op e Sonndeg ëm eng Plaz no vir schaffen. Hie louch elo op der 6. Plaz mat engem Réckstand vun 168 Kilometer op de Ralph Diseviscourt.100 Kilometer virun der Arrivée war et un der Spëtzt nach ëmmer dat nämmlecht Bild. De Ralph Diseviscourt konnt säi Virsprong awer liicht ausbauen op elo 15 Kilometer.Da Ralph Diseviscourt ass e gudden Tempo gefuer, esou dass de Julian Sainz ëmmer méi u Buedem géigeniwwer dem Lëtzebuerger verluer huet. Iwwerdeems war de Rick Even op déi 10. Plaz zeréckgefall an ass ronn 40 Kilometer hannert dem Ralph Diseviscourt gefuer.Um Enn konnt de Lëtzebuerger dunn och souverän d'Course gewannen.