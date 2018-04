X

E Sonndeg stoungen dann op der 2. a leschter Etapp nach 111,1 Kilometer vu Garnech op Garnech um Programm. Hei goung et fir d'éischt 70 Kilometer iwwer Land, ier dann e Circuit vu 9,8 Kilometer 5 Mol ze fuere war.D'Christine Majerus ass als Leaderin am General op dës lescht Etapp gaangen. Dës Positioun konnt si awer net halen, well duerch d'Bonifikatioune wënnt d'Paternoster de General.

Resumé vun der Course

Laang Zäit konnt sech kee Spëtzegrupp ofsetzen, dat well den Tempo am Peloton awer relativ héich war. Dunn huet d'Sofia Beggin eng Attack lancéiert a si konnt och fortfueren, ma si krut awer relativ séier zwou Begleederinnen. D'Manon Lloyd an d'Jessy Druyts konnten opschléissen an esou hu sech dës dräi Dammen zesummen op de Wee gemaach. Séier konnte si sech eng Avance vun iwwert enger Minutt erausfueren.Doropshin huet de Peloton den Tempo awer nees erhéicht. An enger weiderer Kopp goufen net nëmme weider Cyclistinne ofgehaangen, ma och de Virsprong vum Spëtzegrupp ass geschmolt. Ronn 44 Kilometer virun der Arrivée gouf de Spëtzentrio dunn nees agefaangen.Du koum eng Attack vum Ashleigh Moolman an dat war natierlech eng schwiereg Situatioun fir d'Lëtzebuergerin Christine Majerus, déi dunn d'Lach huet missen zoufueren. Dëst ass der Leaderin awer gelongen an esou gouf et 30 Kilometer virun der Arrivée ee Spëtzegrupp mat 5 Cyclistinnen. Dorënner d'Ashleigh Moolman, d'Christine Majerus, d'Alexis Ryan, d'Sabrina Stultiens an d'Eugenia Bujak. Dëse Grupp hat do eng Avance vun 30 Sekonnen op de Verfolgergrupp.Ronn 20 Kilometer viru Schluss huet d'Ashleigh Moolman dunn op een Neits attackéiert an déi Attack souz nawell, well d'Südafrikanerin konnt sech eleng ofsetzen. D'Christine Majerus konnt net nosetzen an och am Peloton konnten hir Teamkomerodinnen net méi mathalen. Mat 10 Sekonne Virsprong ass d'Moolman op déi lescht 10 Kilometer gaangen.De Virsprong war op bal 30 Sekonnen ugewuess do virdrun, ma d'Amy Pieters huet dunn am Peloton nach eemol kräfteg an d'Pedalle gedréckt a konnt de Peloton esou nees méi no erubréngen. Deen Ament koum awer nees déi Passage, wou d'Moolman seng Stäerkten ausspille konnt, mee et war wuel net méi genuch Kraaft do, well d'Südafrikanerin gouf agefaangen an d'Christine Majerus war nees gutt dobäi.Uschléissend gouf et eng Attack no där anerer, ma d'Lëtzebuerger Sportlerin vum Joer konnt och eng no där anerer konteren. D'Letizia Paternoster wënnt um Enn de Sprint an domat wënnt déi 18 Joer al Cyclistin vun Astana och déi 11. Editioun vum Festival Elsy Jacobs.D'Christine Majerus hat um Enn net méi genuch Kraaft a war net gutt positionéiert, esou dass si op der Etapp déi 5. gëtt an am General ass et déi 2. Plaz fir d'Lëtzebuergerin.