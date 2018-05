© afp

Och déi 3. Etapp war eng fir d'Sprinter an do konnt sech den nees eng kéier den Elia Viviani virum Sacha Modolo an Sam Bennett duerchsetzen.Am Generalklassement ännert sech näicht an et ass weiderhin de Rohan Dennis deen 1 Sekonn virum Tom Dumoulin an 3 Sekonnen virum Victor Campenaerts a Féierung läit.De Jempy Drucker gëtt zäitgläich mam Gewënner de 19. an de Laurent Didier gëtt mat engem Retard vun 1 Minutt an 32 Sekonnen den 142..

De Profil vun der Etapp

© Screenshot

Resumé vun der Etapp

Och déi 3. Etapp gouf am Israel gefuer an huet iwwer 229 km vun Be'er Sheva op Eilat gefouert. Direkt um éischte Kilometer huet sech mam Frapporti, Barbin a Boivin eng Echappée vun 3 Coureuren ofgesat. Déi 3 konnte sech eng maximal Avance vun 6 Minutten a 40 Sekonnen erausfueren. Dem Boivin säin Ziil war et, am eenzege Bierg vum Dag (4. Kategorie), sech de Biergtrikot vum Barbin ze kropen. Mee de Boivin ass awer just drëtten hannert dem Barbin ginn a soumat behält dësen de Biergtrikot.50 km virun der Arrivée hat d'Echappée just nach eng Avance vun 48 Sekonnen, mee de Peloton wollt déi 3 awer nach net esou fréi afänken, huet nees Tempo erausgeholl an de Virsprong ass nees méi grouss ginn.Mee bis zur Arrivée huet de Peloton den Tempo awer nees ugezunn a konnt déi 3 Coureuren aus der Echappée 5 km virun der Arrivée afänken. Dono gouf den Tempo ganz héich gehalen an et ass zum Sprint komm. An deem war nees eng kéier den Elia Viviani de séiersten a gewënnt domadder schonn seng zweet Etapp.

Resultat vun der Etapp

Generalklassement