De Startschoss fir déi 101. Editioun vum Tour duerch Italien fält an der Mëttesstonn zu Jerusalem. Um Programm steet e Prolog vun 9,7 Kilometer.Och déi nächst zwou Etappen e Samschdeg an e Sonndeg féieren duerch Israel.E Méindeg ass dann den éischte Roudag, éier d'Coureuren sech d'Direktioun Italien op de Wee maachen. Ee vun de Favoritten dëst Joer ass de Vainqueur vum leschte Joer, den Hollänner Tom Dumoulin. Arrivée vum Giro d'Italia ass de 24. Mee zu Roum. Am ganze mussen d'Coureuren 3.592 Kilometer hannert sech bréngen.Am Virfeld vum Depart an Israel, haten et eng ganz Partie Diskussioune ginn. Ënnert anerem palestinensesch Aktivisten a Mënscherechtsorganisatiounen haten zu engem Boykott opgeruff. Och um sportlechen Niveau rumouert et. Ursaach dofir ass de Fait, dass de véierfachen Tour de France Gewënner Chris Froome un den Depart geet, dee während dem Tour d'Espagne d'lescht Joer positiv op e Medikament géint Asthma getest gi war. Bis ewell gëtt et an dëser Affär nach keen Uerteel, sou dass de Brit d'Recht huet un de Start ze goen. Hien zielt dann och zu de Favoritten.