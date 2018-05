X

25 Ekippen huelen 2018 d'Flèche du Sud an Ugrëff. Mat der japanescher Nationalekipp ass fir d'éischte Kéier eng Ekipp aus Asien mat um Depart.Aus Lëtzebuerger Siicht sinn déi zwou Kontinental-Ekippen Déifferdeng-Losch mat de Lëtzebuerger Coureuren Ivan Centrone, Jan Petelin an Tom Thill a Leopard mat de Lëtzebuerger Coureuren Pit Leyder a Luc Wirtgen mat vun der Partie. Mam Tooltime Préizerdaul ass nëmmen eng national Regionalekipp um Start. Fir déi Préizerdauler sinn de Mike Diener, de Felix Schreiber, den Tim Diederich, de Raphael Schweitzer, de Philippe Schmit an de Maxime Weyrich mat dobäi.Donieft huelen den Tom Wirtgen (Ago-Aqua Service) an de Colin Heiderscheid (Team Dauner) mat hiren auslännesche Kontinental-Ekippen den Depart.Fir d'Lëtzebuerger wäert et drëms goen, sech esou gutt wéi méiglech ze verkafen, well déi international Konkurrenz ass staark. Déi belsch Ekipp Marlux trëtt mat den erfollegräiche Cyclocross-Fuerer Eli Iserbyt (U23-Weltmeeschter), dem Kevin Pauwels an dem Michael Vanthourenhout (Vizeweltmeeschter 2018) un. E weidere bekannten Numm ass de Chris Anker Sörensen, deen ënnert anerem 2010 eng Etapp am Giro d'Italia gewonnen huet. Mat dobäi sinn och nach déi zwee dänesch Spezialisten op der Bunn de Mathias Larsen an de Johan Price Pejtersen.Déi éischt Etapp e Mëttwoch geet vu Bäerbuerg op Bäerbuerg, ze fueren ass hei 10 Mol ee Circuit vu 7,85 Kilometer.Déi zweet Etapp mat Depart an Arrivée zu Rëmeleng huet eng längt vun 151,1 Kilometer mat 5 Biergpräisser.Um Freideg steet dann d'Kinneksetapp vu Wëntger op Wëntger um Programm. Op den 137,5 Kilometer waarden ënnert anerem Biergpräisser zu Uerschdref (6,6 %), Eschduerf (7,8 %), Géisdref (6,4 %) a Knapphouschent (6,2 %) op d'Coureuren.Déi véiert Etapp geet vu Réiser op Réiser iwwer 147,5 Kilometer.Um leschten Deeg geet et traditionell iwwer 152,1 Kilometer vun Esch op Esch.