Déi zweet Etapp vum Giro d'Italia war eng fir d'Sprinter. No den 167 flaache Kilometer ass et zu engem Sprint komm an hei war den Elia Viviani um Enn dee Séiersten. Den Italiener konnt sech virum Jakub Mareczko an dem Sam Bennett duerchsetzen.De Jempy Drucker ass als 10. iwwert d'Arrivée gefuer. De Lëtzebuerger huet op de leschte Meter ze vill Kraaft gelooss, fir sech a Positioun ze bréngen. De Laurent Didier ass an der nämmlechter Zäit wéi de Gewënner als 120. iwwert d'Linn gefuer.Am General iwwerhëlt de Rohan Dennis d'Féierung. Den Australier hat sech 58 Kilometer virun der Arrivée an engem Sprint eng Bonifikatioun vun 3 Sekonne geséchert an huet elo e Virsprong vun enger Sekonn op den Tom Dumoulin, deen e Freideg de Prolog gewonnen hat.

De Profil vun der Etapp

Resumé vun der Etapp

Fréi an der Etapp konnt sech een Trio ofsetzen an huet sech op de Wee Richtung Tel Aviv gemaach. De Lars Yitting Bak (Lotto Soudal), den Davide Ballerini (Androni) an de Guillaume Boivin (Israel Cycling Academy) konnte sech eng maximal Avance vu ronn 4 Minutten erausfueren.Bei engem Sprint 58 Kilometer virun der Arrivée huet de Rohan Dennis sech duerchgesat a sech Bonifikatioune geséchert. Den Australier krut 3 Sekonne gutt geschriwwen a war vun deem Ament un de virtuelle Leader, well am General hat den Dennis nom Prolog um éischten Dag nëmmen ee Virsprong vun 2 Sekonnen.16 Kilometer virun der Arrivée gouf mam Boivin, de sech nom Sprint enger weider Kéier ofgesat hat, de leschte Coureur aus der Echappée vum Peloton agefaangen.Déi lescht Kilometer op der 2. Etapp waren hektesch. D'Ekippe mat de gudde Sprinter hunn den Tempo héichgehalen. De Jempy Drucker war och an den éischte Positioune vum Peloton ze gesinn. Déi lescht 3 Kilometer duerch Tel Aviv ass et duerch enk Stroosse mat spatze Kéiere gaangen. De Belsch Tosh van der Sande huet probéiert sech ofzesetzen, konnt sech e puer Meter erausfueren, ma ënnert der Flamm Rouge ass en nees agefaange ginn.Den Elia Viviani hat um Enn déi beschte Been a konnt sech am Sprint d'Victoire sécheren. Op d'Plazen zwee an dräi sinn de Jakub Mareczko an de Sam Bennett gefuer. De Jempy Drucker ass als 10. iwwert d'Arrivée gefuer. De Lëtzebuerger huet op de leschte Meter ze vill Kraaft gelooss, fir sech a Positioun ze bréngen.De Rohan Dennis läit nom 2. Dag am General a Féierung.

Resultat vun der Etapp

Generalklassement