Klickt op d'Foto, fir bei d'Fotogalerie ze kommen. © pressphoto

Eng Ekipp konnt sech mat maximal 8 Coureuren umellen, fir während deene 6 Stonnen esou vill Sue wéi méiglech ze gewannen. Jidderee konnt selwer decidéieren wéi vill ee pro Kilometer spende wollt.Déi 15 Euro, déi een huet misse bezuelen, fir mat ze maachen, sinn och integral un d'ONG "Action pour un monde unis" gaangen.Een, dee sech et net huele gelooss huet, fir matzemaachen, war den Andreas Klöden, deen 2004 an 2006 2. beim Tour de France gouf.De Parcours goung iwwer 8,6 Kilometer an all Coureur konnt den Tempo, fir de Circuit ze bewältegen, selwer bestëmmen. De Spaass an de gudden Zweck stoung am Virdergrond.