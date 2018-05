© twitter/giroditalia

De Brit huet zweemol op der Etapp attackéiert, déi zweet Attack souz du richteg a kee konnt méi matgoen, esou dass hie sech um Enn zu Sappada eleng op der Arrivée presentéiere konnt, fir seng drëtt Etappe-Victoire ze feieren. Um Enn hat hien 41 Sekonnen Avance op de Miguel Angel Lopez.De Chris Froome verléiert e Sonndeg 1 Minutt an 31 Sekonnen an de Fabio Aru verléiert iwwer 19 Minutten.De Laurent Didier an de Jempy Drucker fueren als 102.,respektiv 107. iwwer d'Ligne d'arrivée, dat mat engem Retard vun 29 Minutten a 15 Sekonnen.Am General ass de Laurent Didier den 89. op 2 Stonnen, 21 Minutten a 47 Sekonnen an de Jempy Drucker ass elo den 133. op 3 Stonnen, 8 Minutten an 42 Sekonnen.

De Profil vun der Etapp

No der ganz schwéierer Etapp vum Samschdeg stoung e Sonndeg eng weider Biergetapp um Programm. Dës Etapp sollt awer laang net sou schwéier sinn, wéi d'Etapp vum Samschdeg. Innerhalb vun de leschte 70 Kilometer stoungen dräi Bierger vun der 2. Kategorie um Programm. De Passo Tre Croci (8,1 Kilometer, 7,1 Prozent Steigung), de Passo di Sant’Antonio (8,3 Kilometer, 7,5 Prozent Steigung) an de Costalissoio (2,5 Kilometer, 10,6 Prozent).

Resumé vun der Etapp

Zum Ufank vun der Etapp gouf et ganz vill Attacken, jidderee wollt de Sprong an de Spëtzegrupp packen. Laang konnt sech kee richtege Spëtzegrupp bilden, bis dunn ee Grupp mat 24 Coureure sech duerch d'Bascht gemaach huet. Allerdéngs konnte mam Nico Denz, Mickaël Chérel (allebéid Ag2r), Giovani Visconti (Bahrain-Merida), Giulio Ciccone (Bardiani) an Dayer Quintana (Movistar) nëmme 5 Coureuren un der Spëtzt bleiwen.Hannen am Peloton hat iwwerdeems de Kanadier Michael Woods attackéiert an hien huet sech laang Zäit konnte virum Peloton halen, mee hien ass net wierklech méi no un de Spëtzegrupp komm an esou ass hien nees vum Peloton agefaange ginn.An der zweetleschter Montée huet den Dayer Quintana du seng 4 Begleeder missen zéie loossen. De Kolumbianer konnt den Tempo vum Spëtzegrupp net méi matgoen. Kuerz Zäit drop war dunn och fir de Visconti Schluss.Hannen am Peloton huet d'Ekipp Sunweb Tempo gemaach fir hire Leader, den Tom Dumoulin an dës Tempoverschäerfung huet Wierkung gewisen, well ënnert anerem huet de Fabio Aru de Grupp mat de Favoritte missen zéieloossen.Un der Spëtzt ware se zu dësem Zäitpunkt nëmme méi zu 2, den Denz an den Ciccone haten um Sommet nach ronn 40 Sekonnen Avance op d'Favoritten.An der ronn 10 Kilometer laanger Descente konnt den Denz sech vum Ciccone ofsetzen an huet sech eleng Richtung Costalissoio gemaach. Am Costalissoio ass de Peloton du weider explodéiert an de Chris Froome, deen e Samschdeg nach um Zoncolan gewanne konnt, hat seng Problemer an huet misse lassloossen.18 Kilometer virun der Arrivée koum dunn eng Attack vum Simon Yates an do konnten nëmmen de Miguel Angel Lopez, de Pozzovivo, den Dumoulin, de Pinot an de Carapaz mathale konnten. Kuerz drop huet hien nach eemol eng Attack lancéiert, mee do ass keen him méi no komm.Den Denz gouf schonns bei der éischter Attack vum Brit ageholl an iwwerholl. An der Descente konnt de Yates seng Avance weider ausbauen an de Leader am General ass mat ronn 30 Sekonnen Avance op déi lescht 10 Kilometer gaangen.Déi 5 Coureuren an der Verfolgung ware sech awer net esou richteg eens, wien elo den Tempo maache sollt an esou konnt de Yates seng Avance nach weider vergréisseren. Hei huet ronn 4 Kilometer virun der Arrivée de jonke Carapaz attackéiert, ma och wann hien net jidderee lassginn ass, esou huet den Tom Dumoulin seng Begleeder awer misse fuere loossen. Duerch dës Attack ass och de Retard op de Yates méi kleng ginn.Allerdéngs konnt den Tom Dumoulin ronn 1 Kilometer virun der Arrivée nees opschléissen. Um Enn wënnt de Yates d'Etapp en solitaire virum Miguel Angel Lopez an dem Tom Dumoulin.

Resultat vun der Etapp

Generalklassement