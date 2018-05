© AFP

Eng Echappé vu 5 Mann konnt sech fréi ofsetzen, ma e richteg groussen Ecart konnte si net erausfueren. Méi wéi 3 Minutte koume si ni fort, an an de leschte 50 Kilometer vun der Etapp hu si Sekonn op Sekonn op de Peloton missten abéissen. 13 Kilometer virun der Arrivée war et dunn eriwwer an d'Ekippen hu sech op de Schlusssprint preparéiert. En Solitaire hat de Conti et nach probéiert, ma och hie sollt net eleng ukommen.Esou koum et zu engem "Sprint" an der Montée aus dem Peloton eraus. Et war dann den Tim Wellens, deen am leschte Bierg, mat enger Steigerung vu bis zu 13 Prozent, gewanne konnt. De Rosa Trikot bleift dann op de Schëllere vum Rohan Dennis (BMC), deen 1 Sekonn Avance op den Tom Doumoulin (SUN) an 17 op de Simon Yates (MTS) huet.

De Profil vun der Etapp



Vun en Dënschdeg u fueren d'Coureuren dann och endlech op italieneschem Buedem. E Méindeg war Roudag, fir datt d'Ekippe kënne vun Israel an Italien fueren.D'Etapp ass iwwregens ganzer 4 Kilometer méi laang, wéi se am Ufank geplangt war. Well vill Stroosse ronderëm Catania a kengem gudden Zoustand sinn, hunn dëst misste vum Giro ëmfuer ginn.

Resumé vun der Etapp

No ronn 24 Kilometer huet sech eng Echappée mat 5 Coureuren ofgesat, déi sech op de Kilometer, déi sollte kommen, lues a lues eng kleng Avance erausgefuer hunn. Dëst gouf vun UAE Emirates méi komplizéiert gemaach, well dëst fir vill Tempo gesuergt hunn. D'Echappée konnt sech awer behaapten, a konnt sech en Avantage vu Maximal 3 Minutten a 5 Sekonne erausfueren. Verschidde Coureure konnten awer d'Attack vun Emirates net matgoen an hunn de Peloton misste verloossen.No 125 Kilometer war d'Avance ee Moment op eppes manner wéi 2 Minutte gefall, ma dono hunn d'Coureuren un der Spëtzt nees e bësse fir Tempo gesuergt. Si si géint d'Ekipp vu BMC gefuer, déi d'Spëtzt vum Peloton iwwerholl hunn. 80 Kilometer virun der Arrivée huet de Jempy Drucker awer misste lassloossen, datt well hien an der Poursuitte vun der Echappée vill Aarbecht fir seng Ekipp un der Spëtzt vum Peloton gemaach huet.Déi ganz Etapp war zimlech hiwweleg, mat et gouf just 2 Koppe vun der 4. Kategorie. A béide Kéieren huet sech hei de Barbin, deen aktuell am bloe Maillot vum beschte Grimpeur fiert, déi maximal Punkte sécheren. Wéi si iwwer de Vizzini gefuer sinn, eng 52 Kilometer virun der Arrivée, hate si nach e Virsprong vun 2 Minutten a 36 Sekonnen op de Peloton.Dono gouf den Tempo am Peloton nach eng Kéier ugezunn, esou datt nach déi 3 Coureuren, déi un der Spëtzt bliwwe sinn, eng Avance vun 1 Minutte a 50 Sekonnen. Bei der Ekipp vum Laurent Didier gouf et eng 25 Kilometer virun der Arrivée gréisser Opreegung. Hire Kapitän Gianluca Brambilla hat en technesche Problem a seng Co-Ekippieren hu sech zeréckfale gelooss, fir hire Chef nees an de Peloton ze bréngen. Zu deem Ament huet awer UAE den Tempo am Peloton nach eng Kéier ugezunn, wat e kloren Nodeel fir de Kapitän vun Trek-Segafredo ass.Ronn 13 Kilometer virun der Arrivée war d'Echappée eriwwer a si goufe vum Feld agefaangen. Problemer mat der Technik gouf et zu deem Ament awer och fir de José Goncalves, de Leader vun Alpecin a virun der Etapp nach den 3. vum Generalklassement, deen direkt e puer Mol misste mam Mechaniker nom Vëlo kucken an dësen och wiesselen.Well awer nach e puer Kilometer ze fuere waren, gouf et och Attacken aus dem Peloton eraus, dat mat Conti (UAD) a Zardini (WIL), déi et iwwer 10 Kilometer virun der Arrivée probéiert hunn. De Conti huet sech dunn eleng ofgesat an hat séier eng Avance vu 25 Sekonnen. 7 Kilometer virun der Arrivée gouf et un der Spëtzt vum Peloton eng Chutte, wéi d'Strooss ee Moment ganz Enk gouf an de Peloton gouf an e puer kleng Gruppe gebrach. 3,3 Kilometer virun der Arrivée gouf de Conti agefaangen an d'Course war nees nei lancéiert. An der leschter Montée vun der Etapp hat den Tim Wellens déi beschte Been a konnt sech am Sprint am Bierg duerchsetzen.

Resultat vun der Etapp

Generalklassement