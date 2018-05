© Maya a Robert Straus

Um 18.30 Auer geet et lass. D'Course dauert bis e Sonndeg an um Programm stinn am Ganze fënnef Etappen. D'Arrivée e Sonndeg ass traditionell zu Esch. Am Ganze gi 25 Equippen un den Depart, dovu sinn 3 Nationalequippen, 17 kontinental an a 5 regional Equippen.En Donneschdeg, um Feierdag sinn d'Coureure ronderëm Rëmeleng am Asaz. Schwiereg dierft e Freideg ginn, wann de Peloton duerch d'Éislek fiert. Déi 3. Etapp geet iwwer 137,5 Kilometer mat Depart an Arrivée zu Wëntger. E Samschdeg ass eng Etapp zu Réiser, ier d'Flèche du Sud e Sonndeg dann zu Esch op en Enn geet.