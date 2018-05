Sport: Am meeschte gelies

De walls fiert och an der britescher Nationalekipp vun den Espoiren.Hei d'Top Ten:

1. WALLS Matthew * GBR GBR an 1h43'19'' (Moyenne 45,59 km/h)

2. FORTIN Filippo ITA RSW

3. DE LAAT Jasper NED MET

4. DONDERS Jelle BEL CCD

5. PISKUNOV Maxim * RUS RUS

6. HAYTER Ethan * GBR GBR

7. VAN LUIJK Sven NED MCT

8. VAN DER HORST Dennis * NED MET

9. HOOGHIEMSTER René NED ALE

10. DOETS Marco NED ALE



Beschte Lëtzebuerger war de Luc Wirtgen als 22.



Hei geet et bei déi komplett Resultater.

D'Course dauert bis e Sonndeg an um Programm stinn am Ganze fënnef Etappen.D'Arrivée e Sonndeg ass traditionell zu Esch.25 Ekippe sinn um Depart, dorënner 3 Nationalekippen, 17 kontinental an a 5 regional Ekippen.