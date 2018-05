Den Depart vun der zweeter Etapp. © Frank Elsen / RTL Télé Lëtzebuerg

No 151 Kilometer gouf et op der zweeter Etapp vun der Flèche du Sud e Massesprint an do war de Filippo Fortin de Séiersten, dat ganz knapp virum Lëtzebuerger Luc Wirtgen. Den Italiener ass no der 2. Etapp och den neie Leader am General.

© Frank Elsen / RTL Télé Lëtzebuerg © Frank Elsen / RTL Télé Lëtzebuerg © Frank Elsen / RTL Télé Lëtzebuerg « ZréckWeider »

Op der 2. Etapp vun der Flèche du Sud haten et zwee Coureuren an d'Echappée vum Dag gepackt. De Jannik Steimple vun der Ekipp Vorarlberg-Santic an den Gianni Marchand vun der Ekipp Cibel-Cebon hate sech no knapp 30 Kilometer ofgesat. Béid Coureuren haten tëschenduerch eng maximal Avance vu 4 Minutten an 18 Sekonnen.Lues a Lues ass de Virsprong vun der Echappée geschmolt a loung 30 Kilometer virun der Arrivée nach bei 3 Minutten. 10 Kilometer virun der Arrivée ass de Jannik Steimple vum Peloton agefaange ginn. Den Gianni Marchand huet elo un der Spëtzt missen eleng kämpfen.8 Kilometer virun der Arrivée hat de Belsch nach e Virsprong vun 30 Sekonnen a konnt dësen och an der leschter Schwieregkeet vum Dag, de Laangegronn erop, halen. De Marchand sollt et um Enn awer net bis op d'Arrivée packen, 3 Kilometer virun der Arrivée ass hie vum Peloton agefaange ginn.No 151 Kilometer gouf et ee Massesprint an do war de Filippo Fortin de Séiersten, dat virum Lëtzebuerger Luc Wirtgen. Den Italiener ass no der 2. Etapp den neie Leader am General.Um Freideg geet et op der Kinneksetapp duerch d'Éislek. Iwwer 137 Kilometer geet et vu Wëntger op Wëntger.