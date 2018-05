© AFP (Archiv)

Op der Etapp 6. Etapp vum Giro d'Italia konnt sech den Esteban Chaves d'Victoire no 169 Kilometer sécheren. De Kolumbianer war an der Echappée vum Dag vertrueden, dat mat 25 weidere Coureuren. Op de leschte Kilometer den Etna erop krut de Chaves nach Besuch vu sengem Co-Equipier, dem Yates, dee sech aus dem Grupp vun de Favoritte konnt ofsetzen.Béid Coureure ware sech eenz an de Chaves huet als Éischten dierfen iwwert de wäisse Stréch fueren. De Yates gëtt um Enn den Zweeten an ass elo den neie Leader am General. De Grupp vun de Favoritten mat ënnert anerem Pinot, Froome, Dumoulin, Pozzovivo, Lopez an Aru hat e Réckstand vu 26 Sekonnen.Vum Jempy Drucker an dem Laurent Didier leien nach keng Resultater vir.

De Profil vun der Etapp

© Screenshot

Op der 6. Etapp huet op d'Coureure vum Giro d'Italia déi éischt richteg Biergetapp gewaart, mat Arrivée um Bierg. Iwwer 169 Kilometer ass et um Donneschdeg vu Caltanissetta bei den Etna gaangen. Zum Schluss huet eng Montée vun der éischter Kategorie op d'Cycliste gewaart. Iwwer 15 Kilometer ass et de Vulkan Etna eropgaangen. De Bierg huet am Schnëtt eng Steigung vu 6,5 Prozent. Tëschenduerch hu bis zu 16 Prozent op d'Coureure gewaart.

Resumé vun der Etapp

📌 Stage 6 | Tappa 6

🗺 Caltanissetta ➡ Etna

🚴‍♂️ 26 riders ahead | 26 corridori davanti

⏱ 2'40" > Peloton | Gruppo

🖥 Live: https://t.co/vjh0r01nP4

🏁 68 km#Giro101 pic.twitter.com/3SFBuBEU5M — Giro d'Italia (@giroditalia) May 10, 2018

Op der 6. Etapp vum Giro d'Italia war den Tempo vun Ufank un héich an et gouf ëmmer nees Attacken, bis sech e Grupp vu 26 Coureuren no 50 Kilometer konnt ofsetzen. An der Echappée vum Dag waren e puer ganz staark Coureuren, déi och um Enn am General e Wuert dierfte mat rieden, vertrueden. Mat dobäi waren ënnert anerem: Haga, Oomen (Sunweb), Tonelli an Ciccone (Bardiani Csf), Cherel, Jauregui an Denz (Ag2r), De La Cruz an Henao (Sky), Frapporti a Gavazzi (Androni), Mori, Polanc an Ulissi (UAE), Zardini (Wilier), Gesink (Lotto Jumbo), Hermans a Plaza (Israel), Reichenbach a Roy (Groupama), Haig an Chaves (Mitchelton), Eg (Trek) a Quintana (Movistar).Am Peloton hu BMC, fir de Leader am General Rohan Dennis, den Tempo gemaach an och Astana war ëmmer nees vir ze gesinn. D'Ekipp aus dem Kasachstan war net vir an der Echappée vertrueden a bei hirem Leader ass et bis ewell alles anescht ewéi gutt gelaf am Giro. De Lopez läit am General knapp 2 Minutten hannert dem Rohan Dennis, um Donneschdeg hat hien duerch eng Chute an der Finall vun der Etapp 43 Sekonne verluer.50 Kilometer virun der Arrivée hat d'Echappée nach e Virsprong vun 2 Minutten a 47 Sekonnen. D'Tempo-Aarbecht vu BMC an Astana huet sech lues awer sécher bemierkbar gemaach an den Ecart vun der Echappée ass ëmmer méi kleng ginn. 35 Kilometer virun der Arrivée loung en nach bei 2 Minutten. Doduerch, datt ënnert anerem de Chaves et an d'Echappée gepackt hat, haten d'Ekippen hannendrun och all Interêt ze schaffen, well de Kolumbianer zielt zu de Favoritten dëst Joer.Um Fouss vum Etna, 15 Kilometer virun der Arrivée, waren nach 19 Coureuren an der Echappée vertrueden, dorënner och de Chaves. Si haten elo nach e Virsprong vun 1 Minutt an 19 Sekonnen op de Peloton.10 Kilometer virun der Arrivée ware mam Ulissi, Reichenbach, Henao, Gesink, Chaves, Hermans, Oomen, De Marchi an Ciccone nach 9 Coureuren an der Echappée, dat mat engem Ecart vun 45 Sekonnen op de Peloton.Am Grupp vun de Favoritten gouf et ëmmer nees Attacken, ma et konnt kee sech ofsetzen. De Leader am General Rohan Dennis hat awer seng Problemer dem Tempo ze Folgen, huet a méi géie Passagen ëmmer nees misse lassloossen, ier en 2,5 Kilometer virun der Arrivée definitiv zeréckgefall ass.De Yates konnt sech 1,5 Kilometer virun der Arrivée aus dem Grupp vun de Favoritten ofsetzen an huet um leschte Kilometer mam Chaves och de leschte Coureur aus der Echappée agefaangen. Um Enn huet de Chaves d'Etapp gewonnen an säi Co-Equipier Yates ass den Zweete ginn. De Grupp vun de Favoritten hat e Réckstand vun 26 Sekonnen. De Chris Froome hat hei ëmmer nees Problemer drun ze bleiwen huet um Enn awer keng weider Zäit verluer.No der 6. Etapp iwwerhëlt de Yates d'Féierung am General.

Resultat vun der Etapp

1 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 4:16:102 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott3 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 0:00:264 George Bennett (NZl) LottoNL-Jumbo5 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida6 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team7 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team8 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb9 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates10 Chris Froome (GBr) Team Sky

Generalklassement



1. Yates (Mitchelton)2. Dumoulin (Sunweb, +0:16)3. Chaves (Mitchelton, +0:26)4. Pozzovivo (Bahrain, +0:43)5. Pinot (Groupama, +0:45)6. Dennis (BMC, +0:53)7. Bilbao (Astana, +1:03)8. Froome (Sky, 1:10)9. George Bennett (LottoNL-Jumbo, 1:11)10. Fabio Aru (UAE Team Emirates, 1:12)