© AFP (Archiv)

A very close finish but Bennett takes the win! #Giro101 pic.twitter.com/wFAbA2eEZJ — CyclingPub (@CyclingPub) May 11, 2018

Op der 7. Etapp ass et iwwer 159 flaach Kilometer vu Pizzo op Praia a Mare gaangen. An d'Echappée vum Dag haten et den Davide Ballerini, de Markel Irizar an de Maxim Belkov gepackt. D'Sprinterekippe wollten dem Trio d'Victoire vun der Etapp awer net iwwerloossen an esou si si eng 12 Kilometer virun der Arrivée agefaange ginn.No den 159 Kilometer ass d'Decisioun am Sprint gefall. Den Ir Sam Bennett war op de leschte Meter de Séiersten a konnt sech iwwert seng éischte Victoire am Giro freeën. Den Elia Viviani huet sech mat der zweeter Plaz missen zefridden ginn.De Laurent Didier ass als 90. op 38 Sekonnen iwwert d'Arrivée gefuer, de Jempy Drucker hat als 127. e Réckstand vun 1 Minutt an 31 Sekonnen.Am General bleift alles onverännert. De Simon Yates bleift mat enger Avance vu 16 Sekonnen op den Tom Dumoulin a Féierung. De Laurent Didier ass den 93. op 32 Minutten an 52 Sekonnen an de Jempy Drucker läit op der 139. Plaz, dat mat engem Réckstand vun 46 Minutten an 32 Sekonnen.

De Profil vun der Etapp

© Screenshot

Op der 7. Etapp sinn d'Coureuren am Giro d'Italia um Festland ukomm. Nodeems en Donneschdeg déi éischt Arrivée um Sommet um Programm stoung, ass et e Freideg nees méi einfach ginn. Iwwer 159 flaach Kilometer ass et vu Pizzo op Praia a Mare gaangen.

Resumé vun der Etapp

Break of the day | Fuga del giorno#Giro101 pic.twitter.com/aynSIu2ipM — Giro d'Italia (@giroditalia) May 11, 2018

Op der 7. Etapp vum Giro d'Italia huet eng typesch Flaachetapp op d'Coureure gewaart. Fréi huet sech dann och d'Echappée vum Dag forméiert. No 10 Kilometer huet de Peloton den Davide Ballerini, de Markel Irizar an de Maxim Belkov fuere gelooss.No 60 Kilometer hat den Trio eng Avance vun 2 Minutten a 45 Sekonnen op de Peloton ronderëm de Leader Simon Yates.Vill méi grouss ass d'Avance vum Trio un der Spëtzt net ginn, de Peloton huet se net méi wäit ewech fuere gelooss. Si haten tëschenduerch eng maximal Avance vun 3 Minutten an 30 Sekonnen.77 Kilometer virun der Arrivée loung den Ecart nach bei 1 Minutt 37 Sekonnen.Wat d'Arrivée méi no komm ass, wat den Ecart tëscht der Echappée an dem Peloton ëmmer méi kleng ginn ass. D'Sprinterekippen hunn den Tempo am Peloton ugezunn an de Virsprong ass geschmolt. D'Israel Cycling Academy huet den Tempo eng 18 Kilometer virun der Arrivée nach eng Kéier däitlech ugezunn, mam Resultat, datt den Ecart op 23 Sekonne geschmolt ass. De Kristian Sbaragli ass hire séierste Mann an der Ekipp.Bei nach 12 Kilometer, déi ze fuere bliwwe sinn, war d'Echappée vum Dag Geschicht. D'Sprinterekippen hu sech du lues awer sécher am Peloton forméiert, fir sech op de Sprint virzebereeden.De Sam Bannett hat um Freideg déi beschte Been an huet sech am Massesprint virum Elia Viviani d'Victoire geséchert.

Resultat vun der Etapp

1 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 3:45:272 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors3 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida4 Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac p/b Cannondale5 Danny van Poppel (Ned) LottoNL-Jumbo6 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia7 Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale8 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo9 Jurgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team10 Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal

Generalklassement

1 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott2 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:00:163 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 0:00:264 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 0:00:435 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 0:00:456 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 0:00:537 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 0:01:038 Chris Froome (GBr) Team Sky 0:01:109 George Bennett (NZl) LottoNL-Jumbo 0:01:1110 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 0:01:12