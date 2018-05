© Tom Flammang / RTL Télé Lëtzebuerg

E Freideg stoung an der Flèche du Sud d'Kinneksetapp um Programm. Iwwer 137 Kilometer ass et vu Wëntger op Wëntger gaangen. Op d'Coureuren hunn ënnert anerem Biergpräisser zu Ueschdref, Eschduerf, Géischdref a Knapphouschent gewaart.Et war vun Ufank un eng ganz animéiert 3. Etapp an der Flèche du Sud. Ëmmer nees gouf et Echappéeën an och de Peloton ass fréi an der Etapp ausernee gerappt ginn. 22 Kilometer virun der Arrivée konnte sech den Gianni Marchand, de Jasper de Laat an den Andreas Kron decisiv vum Peloton ofsetzen. Am leschte Kilometer huet de Jasper de Laat misse lassloossen, sou datt d'Decisioun ëm d'Victoire um Enn am Sprint tëscht dem Kron an dem Marchand gefall ass. Den Dän Andreas Kron hat hei dat bessert Enn fir sech, den Gianni Marchand huet sech mat der zweeter Plaz missen zefridde ginn.De Pit Leyder huet sech op der Kinneksetapp als 10. an den Tom Wirtgen als 12. klasséiert, allebéid op 10 Sekonnen.Am General iwwerhëlt den Andreas Kron d'Féierung. De Pit Leyder ass de beschte Lëtzebuerger. Weider Detailer feelen nach.

De Resumé vun der Etapp

Op deem hiwwelegen Terrain am Éislek war et direkt vun Ufank un eng ganz animéiert Etapp. Ëmmer nees gouf et Attacken aus dem Peloton eraus an et konnte sech och alt Coureure liicht ofsetzen. 95 Kilometer virun der Arrivée hat sech un der Spëtzt eng Echappée vu 6 Leit forméiert. Hei mat dobäi waren de Jannik Steimple, den Gianni Marchand, de Lëtzebuerger Jan Petelin, de Matthias Reutimann, de Cyrille Thièry an den Andreas Kron. De Grupp vu 6 Leit ass sech eng Avance vu 40 Sekonnen erausgefuer.An der zweeter Schwieregkeet vum Dag Eschduerf erop ass de Peloton ëmmer méi kleng ginn a vill Coureure konnten den Tempo net méi matgoen.77 Kilometer virun der Arrivée ass d'Echappée vum Peloton nees agefaange ginn. De Peloton war deen Ament an dräi Deeler gespléckt.Um Biergpräis zu Géischdref eng 73 Kilometer virun der Arrivée hat den éischten Deel vum Peloton eng Avance vun 30 Sekonnen op een zweeten Deel. Un der Spëtzt mat dobäi waren ënnert anerem nach déi zwee Lëtzebuerger Pit Leyder a Luc Wirtgen. Den Tempo ass während den nächste Kilometer weider ganz héich bliwwen an et gouf ëmmer nees Attacken, sou datt sech de Szymon Rekita, de Jimmy Janssens an de Jasper de Laat konnten ofsetzen. Bei nach 53 Kilometer hat den Trio e Virsprong vun 23 Sekonnen op den éischten Deel vum Peloton an 1 Minutt a 7 Sekonnen op den zweeten Deel vum Peloton. 43 Kilometer virun der Arrivée ass den Tadej Pogacar bei d'Echappée bäigefuer, déi elo e Virsprong vun 1 Minutt op den éischte Peloton an der 2 op den zweete Peloton hat.22 Kilometer virun der Arrivée gouf d'Echappée vum Peloton nees agefaangen, ma et sollt net laang daueren, bis déi nächst Tempoverschäerfung komm ass an déi hat et a sech. Den Gianni Marchand, de Jasper de Laat an den Andreas Kron hu sech dovunner gemaach. Déi dräi konnte sech ofsetzen an hunn et bis op d'Arrivée gepackt.Den Trio huet um Enn d'Etappevictoire am Sprint ënnert sech ausgemaach. Den Dän Andreas Kron ass als Éischten iwwert de wäisse Stréch gefuer, den Gianni Marchand ass den Zweete ginn. De Pit Leyder huet sech op der Kinneksetapp als 10. an den Tom Wirtgen als 12. klasséiert, allebéid op 10 Sekonnen.