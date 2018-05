© afp

An der Schlussmontée konnt sech de Richard Carapaz duerch eng Attack aus dem Peloton eraus virum Davide Formolo duerchsetzen. Drëtten ass den Thibaut Pinot ginn deen sech domadder nach eng Bonifikatioun sechert an am General de Pozzovivo iwwerhëllt an elo de 4. ass.De Simon Yates bleift weider de Leader.De Laurent Didier gëtt um Enn den 81. op 13 Minutten an 27 Sekonnen an de Jempy Drucker gëtt den 107. mat engem Retard vun 15 Minutten 34 Sekonnen.Am General ass de Laurent Didier elo den 100. op 46 Minutten an 12 Sekonnen an de Jempy Druck läit op der 150. Plaz mat engem Retard vun 1 Stonn, 1 Minutt an 59 Sekonnen.

De Profil vun der Etapp

© Screenshot

Resumé vun der Etapp

Déi 8. Etapp huet iwwert 209 km vun Praia A Mare op Montervegine Di Mercogliano gefouert. Nodeems et méi oder manner flaach zur Saach gaangen ass, gouf et zum Schluss awer Bierg vun der zweeter Kategorie ze bewältegen. Dësen hat eng längt vun 17,1 km mat enger maximaler Pente vun 10 % an am Duerchschnëtt ongeféier 5 %.Zimlech am Ufank vun der Course konnt sech eng grouss Grupp mam Matteo Montaguti (AG2R), Jan Polanc (Team Emirates), Matej Mohoric (Bahrain Merida), Tosh van der Sande (Lotto-Soudal), Koen Bouwman (Lotto Jumbo), Davide Villela (Astana) a Rodolfo Torres (Androni) ofsetzen. Dës Grupp konnt sech e maximale Virsprong vu 6 Minutten erausfueren ier e kontinuéierlech geschmolt ass.An d'Schlussmontée konnt d'Echappée e Virsprong vun 2 Minutten a 25 Sekonne mathuelen mee dësen ass an de Kilometeren dono awer séier méi kleng ginn. 11 Kilometer virun der Arrivée hunn awer Coureuren un der Spëtzt misse lass loossen an et ware just nach de Montaguti, Bowman, Mohoric a Polanc déi vertruede waren.Kuerz virun der Arrivée huet de Carapaz attackéiert a konnt dei lescht verbliwwen aus der Echappée, Bouwman a Polanc, anhuelen a gewënnt déi 8. Etapp virum Davide Formolo. Den Thibaut Pinot gëtt den drëtten a ka sech Bonussekonnen sécheren. Domadder huet hien de Pozzovivo am General iwwerholl an ass elo de 4..

Resultat vun der Etapp

© Screenshot

Generalklassement