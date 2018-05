Passage vum Trio un der Spëtzt op der Ligne d'Arrivée.

An engem Sprint aus der Echappée eraus gewënnt den Jimmy Janssens virum Stephan Rabitsch an dem Gianni Marchand.

Am General iwwerhëlt den Gianni Marchand virum leschten Dag d'Féierung am General vum Andreas Kron.Weider Detailer feelen nach.Eng béis Iwwerraschung gouf et e Samschdeg de Moie fir den Tooltime Préizerdaul. D'Amateursekipp aus dem Grand-Duché krut 11 Vëloe geklaut.

Resumé vun der Course

Déi 4. Etapp vun der Flèche du Sud huet iwwer 147 km vu Réiser nees zeréck op Réiser gefouert. Am Ufank vun der Etapp konnt sech eng grouss Grupp mat insgesamt 10 Coureuren ofsetzen. No 57 km hat de Peloton dës Echappée awer nees agefaangen. Kuerz dono hu sech dann awer nees zwee Coureuren duerch d'Bascht gemaach. An dat waren den Gianni Marchand (Cibel-Cebon) an de Stephan Rabitsch (Team Felbermayr-Simplon Wels). D'Avance vun dësen Zwee ass awer ëmmer bei ongeféier 50 Sekonne bliwwen a konnte sech soumat net richteg ofsetzen.Bei Kilometer 96 an der Côte vu Welfreng huet den Jimmy Janssens (Cibel-Cebon) aus dem Peloton eraus attackéiert a konnt op déi éischt Zwee opschléissen. Dësen drëtte Coureur hat der Echappée och gutt gedoen an de Virsprong ass méi grouss ginn. Den Ecart ass dono och ëmmer weider konstant bei iwwer enger Minutt bliwwen, sou datt den Trio un der Spëtzt net méi agefaange gouf. D'Decisioun ëm d'Victoire op der 4. Etapp ass tëscht dem Jimmy Janssens, Gianni Marchand a Stephan Rabitsch am Sprint gefall. De Jimmy Janssens hat hei déi beschte Been a gewënnt virum Stephan Rabitsch an dem Gianni Marchand.