Et ass déi schwéierst Course vun dëser Zort déi et gëtt an de Sören Nissen ass hei den Topfavorit op d'Victoire.

© archiv

No der Victoire um Freideg, fiert de Sören Nissen op der zweeter Etapp no 100 Kilometer als 2. iwwert d'Arrivée. Gewannen konnt de Christoph Soukup aus Éisträich mat enger Avance vun 52 Sekonnen an drëtten gëtt den Robbert de Nijs aus Holland. Mat engem Retard vun 35 Minutten an 13 Sekonnen, kënnt de Scott Thiltges op déi 43. Plaz.Am General bleift de Sören Nissen de Leader mat enger Avance vun 3 Minutten an 13 Sekonnen op de Christoph Soukup. Hei ass de Scott Thiltges den 36. mat engem Retard vun 1 Stonn, 4 Minutten an 44 Sekonnen.