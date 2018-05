© twitter/giroditalia

© twitter/giroditalia

De Laurent Didier war am Spëtzegrupp, huet awer net mat de beschte konnte mathalen. De Simon Yates vergréisster duerch seng Victoire och d'Avance am General. Net esou gutt gaangen ass et e Sonndeg fir de Chris Froome an de Fabio Aru, déi allebéid iwwert eng Minutt un Zäit verléieren.

De Profil vun der Etapp

E Sonndeg stoung eng relativ schwéier a laang Etapp um Programm, dat well et déi lescht 47 Kilometer, vun den am Ganzen 225, praktesch nëmme biergop goung. No 19 Joer kënnt de Giro d'Italia nees zeréck bei de Gran Sasso. Déi leschte Kéier, den 22. Mee 1999, konnt sech de Marco Pantani do duerchsetzen.

Resumé vun der Etapp

Montée de Calascio ✅

Maintenant, la descente ? NON : on enchaîne ! #Giro101 pic.twitter.com/0047uSo3DI — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) 13. Mai 2018

D'Coureure si relativ séier an d'Etapp gestart an dofir huet et och eng Zäitche gedauert bis sech ee Spëtzegrupp forméiere konnt. Wéi dee sech dunn awer bis fonnt hat, konnte si sech och séier ofsetzen an eng Avance vu bis zu 9 Minutten erausfueren. An dësem Spëtzegrupp war mam Laurent Didier och ee Lëtzebuerger vertrueden. Hie war awer hei nëmmen ee vu 14 Coureuren an der Echappé. Och mat dobäi waren de Mickael Cherel (AG2R La Mondiale), den Davide Ballerini (Androni), de Fausto Masnada (Androni), de Manuele Boaro (Bahrain-Merida), den Giovanni Visconti (Bahrain-Merida), de Simone Andreetta (Bardiani CSF), den Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe), den Tim Wellens (Lotto FixAll), den Natneal Berhane (Dimension Data), de Hugh Carthy (EF Education First-Drapac), de Maxim Belkov (Katusha-Alpecin), den Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) an den Alex Turrin (Wilier Triestina).Am geféierlechsten war den Gianluca Brambilla, den Teamkomerod vum Laurent Didier. Hie war nämlech mat 6 Minutten a 40 Sekonne Retard op d'Etapp gaangen. De klengen Italiener war schonns 2016 kuerz Zäit am Maglia Rosa, ier hien de Maillot deemools un de Bob Jungels huet missen ofginn.Dat wousst och d'Ekipp Mitchelton-Scott, déi sech dunn un d'Spëtzt vum Peloton gesat hunn. Mat ronn 6 Minutten ass de Spëtzegrupp op déi lescht 40 Kilometer gaangen. Iwwerdeems de Virsprong vum Spëtzegrupp ënnert dem Tempo vun Astana nach weider gefall ass, huet de Laurent Didier am Spëtzegrupp misse lassloossen. 30 Kilometer virun der Arrivée gouf hien dunn och vum Peloton ageholl.Dunn ass d'Schlussmontée komm, de Gran Sasso. 26 Kilometer laang a virun allem déi lescht 7 Kilometer di wéi, well do ass et eng duerchschnëttlech Steigung vun 9%.De Brambilla, de Visconti, de Cherel, de Carthy, de Masnada an de Boaro hu sech dunn zu 6 op de Wee gemaach. 18 Kilometer virun der Arrivée hate si nach eng Avance vun 2 Minutten an 49 Sekonnen, ma d'Zesummenaarbecht huet net esou richteg funktionéiert an esou huet de Masnada et eleng probéiert an deen ass du mat knapp 2 Minutten an déi lescht 7 Kilometer gaangen.Laang konnt hie säi Virsprong halen, mee um Enn ass him awer d'Kraaft ausgaangen an esou konnt hien awer nach ageholl ginn. Den Ciccone war dunn deen 1., deen aus dem Peloton eraus attackéiert huet. Et ass awer keen esou richteg fortkomm, well den Thibaut Pinot ëmmer nees d'Lach zougemaach huet. Iwwerdeems huet de Chris Froome misse lassloossen.Um Enn wënnt de Yates am Sprint de Bierg erop virum Thibaut Pinot. An och de Gewënner vum leschte Joer huet e bëssen Zäit verluer an de Froome an den Aru hunn iwwert eng Minutt verluer.

Resultat vun der Etapp

Generalklassement

Aktuell läit eis nach keen offiziellt Resultat vir.