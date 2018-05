© Frank Elsen

Fir de Brit ass et schonns déi zweete Victoire bei der 70. Editioun vun der Fléche du Sud. De Matthew Walls hat jo déi éischt Etapp am Photo-Finish gewonnen. De Walls wënnt e Sonndeg virum Maxim Piskunov an dem Bas van der Kooij. De colin Heiderscheid gëtt als 5. op dëser Etapp de beschte Lëtzebuerger.

Resumé vun der Etapp

Op der 5. a leschter Etapp goung et e Sonndeg iwwer 152 relativ flaach Kilometer vun Esch op Esch. Ronn 121 Kilometer virun der Arrivée hu sech 6 Coureuren duerch d'Bascht gemaach, dorënner och ee Lëtzebuerger, den. Hie gouf begleet vum Cyrille Thiéry, dem Dennis van der Horst, dem Magnus Bak Klaris, dem Rick Ottema an dem David Rivière. Déi 6 Coureuren am Spëtzegrupp hu sech gutt verstanen a konnten hir Avance séier an d'Luucht schrauwen. Aus dem Spëtzegrupp war awer keen dobäi, deen demgeféierlech konnt ginn, wat d'Biergwäertung ugeet, esou dass hie sech d'Schlussvictoire an dësem Klassement séchere konnt.No 80 Kilometer hat de Spëtzegrupp eng Avance vun 2 Minutten an 10 Sekonnen op de Peloton. Den Tom Wirtgen huet bei de Sprints um Wee Richtung Arrivée ëmmer nees versicht, sech an Aktioun ze setzen a konnt esou och e puer Punkte sammelen.Am Peloton gouf awer weider gedréckt an esou ass de Virsprong vum Spëtzegrupp ëmmer weider geschmolt, ronn 20 Kilometer virun der Arrivée hate si nëmme méi 56 Sekonnen Avance op de Peloton.Dunn ass de Spëtzegrupp explodéiert, et gouf Attacken, esou dass nëmmen nach de Magnus Bak Klaris an den David Rivière sech un der Spëtzt hale konnten. Mee och de Spëtzenduo hat et schwéier, well hir Avance ass weider erofgaangen.10 Kilometer virun der Arrivée goufen dunn och déi lescht zwee Coureuren ageholl an de Peloton huet sech op ee Massesprint agestallt. Esou ass et och komm an do war et de Matthew Walls, dee sech duerchsetze konnt.