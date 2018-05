De Ben Gastauer ass den Ament beim Tour duerch Kalifornien am Asaz. Op der zweeter Etappe gouf hien de 46. op 9 an eng hallef Minutt.

Egan Bernal © AFP

Gewonne gouf d'Etappe iwwer 157 Kilometer vu Ventura op Santa Barbara vum Kolumbianer Egan Bernal. Duerch seng Etappevictoire huet de Bernal och déi éischt Plaz am General iwwerholl. Hien huet eng Avance vun 25 Sekonnen op de Rafal Majka an 31 Sekonnen op den Adam Yates.Am General kënnt de Ben Gastauer op déi 47. Plaz mat engem Réckstand vun 9 Minutten 41 op de Leader. Op der 3. Etappe déi nächst Nuecht geet et iwwer 197 Kilometer vu King City op Laguna Seca.