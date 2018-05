© twitter/giroditalia

© twitter/giroditalia

Schwaarzen Dag fir d'Ekipp Mitchelton-Scott. Den Esteban Chaves huet an der éischter Schwieregkeet vum Dag missen de Peloton zéieloossen an trotz der Hëllef vun 3 Teamkomeroden huet hien de Wee an de Peloton net méi fonnt an de virun der Etapp Zweeten am General verléiert wäit iwwer 10 Minutten. Eenzegen Trouscht ass, dass de Simon Yates en Dënschdeg keng Zäit verluer huet am General.De Matej Mohoric wënnt um Schluss d'Etapp aus engem Spëtzegrupp eraus virum Nico Denz. De Simon Yates bleift iwwerdeems am Maglia Rosa.Deass en Dënschdeg als 86. mat engem Retard vun 12 Minutten an dräi Sekonnen iwwert de wäisse Stréch gefuer.

De Profil vun der Etapp

Déi 10. Etapp huet relativ schwéier ugefaange fir d'Coureuren, well nom Roudag vun e Méindeg goung et en Dënschdeg direkt nom Depart 19 Kilometer biergop op ee Bierg vun der zweeter Kategorie, d'Fonte della Creta. No der Descente stoung ee weidere Bierg vun der drëtter Kategorie um Programm an als lescht Schwieregkeet hunn d'Coureuren den Annifo misse bezwéngen, ee Bierg vun der 4. Kategorie.

Resumé vun der Etapp

🚴‍♂️ @MFrapporti solo ahead | da solo davanti

⏱ 2'52" > Gruppo Maglia Rosa

🏁 50 km pic.twitter.com/90cu9tolW8 — Giro d'Italia (@giroditalia) 15. Mai 2018

Dësen onangenehmen Depart ass verschiddene Coureuren zum Verhängnes ginn, esou zum Beispill dem Esteban Chaves, deen 2. am General war virun der Etapp. De Kolumbianer ass nämlech zeréckgefall, dat zesumme mat ënnert anerem dem Elia Viviani an dem Louis Meintjes. Iwwerdeems hat sech ee Spëtzegrupp vu 17 Coureuren ofgesat, wou ënnert anerem de Luis Leon Sanchez dobäi war. Dëse Grupp konnt awer am zweete Bierg nees ageholl ginn.Méi spéit huet et dunn de fréieren Zäitfuerweltmeeschter Tony Martin probéiert, mee och hien ass net fortkomm, dat well den Tempo am Peloton immens héich war. Dat huet och dozou bäigedroen, dass de Réckstand vum Grupp ëm den Esteban Chaves ëmmer méi grouss ginn ass.Du stoung ee Sprint um Programm an hei huet d'Formatioun Groupama-FDJ probéiert den Thibaut Pinot gutt a Positioun ze bréngen, esou dass hie Bonifikatioune kréie kéint, ma de Simon Yates, de Leader am General huet dem Fransous do awer ee Stréch duerch d'Rechnung gemaach an de Sprint virun him gewonnen.Déi drëtte Plaz beim Sprint goung un de Marco Frapporti, dee sech dunn duerch d'Bascht gemaach huet. Iwwerdeems war de Retard vum Grupp Chaves schonns op iwwer 6 Minutten ugewuess. 64 Kilometer virun der Arrivée hat de Frapporti ronn 2 Minutte Virsprong op de Peloton, dat op der längster Etapp vum Giro d'Italia.Uschléissend gouf et eng weider Attack aus dem Peloton eraus, de Matej Mohoric an den Davide Villella hu sech zesummen op de Wee no vir gemaach an dat mat Erfolleg, well si konnten de Frapporti net nëmmen an huelen, mee esouguer iwwerhuelen.De Mohoric an de Villella konnte sech ofsetzen an hannen huet den Henao zesumme mam Denz attackéiert. Den Henao konnt den Tempo awer net matgoen, iwwerdeems den Denz aus dem Spëtzenduo een Trio gemaach huet. Kuerz dono konnt de Villella awer och net méi mathalen a mat ronn 1 Minutt Avance hunn de Mohoric an den Denz sech op déi lescht 10 Kilometer gemaach.Si sollten net méi ageholl ginn an um Enn konnt de jonke Mohoric sech d'Victoire sécheren, dat virum Denz. Aus dem Peloton eraus konnt sech de Bennett déi drëtt Plaz sécheren.

Resultat vun der Etapp

Generalklassement

1 Yates Simon20 43:42:382 Dumoulin Tom0:413 Pinot Thibaut0:464 Pozzovivo Domenico1:005 Carapaz Richard1:236 Bennett George1:367 Dennis Rohan2:088 Bilbao Pello,,9 Woods Michael2:2810 Froome Christopher2:30