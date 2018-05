Op der drëtter Etappe vum Tour duerch Kalifornien gouf et eng Victoire vum lettesche Profi Toms Skujins.

© AFP-Archiv

Et goung iwwer 197 Kilometer vu King City op Laguna Seca. De Ben Gastauer gouf den 95. op 1 Minutt an 12 Sekonnen.Am General féiert weiderhin de Kolumbianer Egan Bernal, virum Rafal Majka an dem Adam Yates. Hei kënnt de Ben Gastauer op déi 46. Plaz mat engem Retard vun 10 Minutten a 45 Sekonnen op de Leader.Um Mëttwoch steet en Eenzelzäitfueren iwwer knapp 35 Kilometer vu San Jose op Morgan Hill um Programm.