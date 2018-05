© twitter/giroditalia

An der kuerzer, awer gëfteger Schlussmontée huet hien attackéiert a kee konnt méi u sengem Rad bleiwen. Esou wënnt hien d'Etapp virum Gewënner vum leschte Joer, dem Tom Dumoulin an déi drëtt Plaz ass fir den Italiener Davide Formolo. Iwwerdeems gouf et ee weidere Réckschlag fir de Chris Froome, deen ëm déi 40 Sekonne verluer huet. Den Esteban Chaves verléiert e Mëttwoch 4 Minutten a 25 Sekonnen.Dekënnt op der Etapp op déi 104. Plaz op 9 Minutten an 10 Sekonnen. Am General ass hien elo den 128. mat engem Retard vun 2 Stonnen, 12 Minutten an 19 Sekonnen.Deverléiert e Mëttwoch als 122. och 9 Minutten an 10 Sekonnen. Am General ass et fir hien déi 90. Plaz op 1 Stonn, 28 Minutten an 43 Sekonnen.

De Profil vun der Etapp

Um Wee vun Assisi op Osimo haten d'Coureuren 156 Kilometer ze absolvéieren an zwee Bierger vun der drëtter Kategorie. Net déi schwéierst Etapp, just an der Finall sollt et méi usprochsvoll sinn.Do haten d'Coureuren nämlech de leschte Kilometer viru sech an deen hat et a sech. Zwou Passagë mat enger Steigung vu bis zu 16 Prozent, déi duerch eng kleng Descente vunenee getrennt sinn. Zum Schluss hin ass et du liicht méi flaach ginn.

Resumé vun der Etapp

Fréi op der Etapp konnte sech dräi Coureuren aus dem Peloton eraus ofsetzen. Den Alessandro de Marchi (BMC), de Luis Leon Sanchez (Astana) an de Fausto Masnada kruten awer kuerz dono mam Alex Turrin (Willier) a mam Mirco Maestri (Bardiani CSF) zwee Begleeder dobäi.De Spëtzegrupp hat et awer net einfach, fir fortzekommen, well et war eng nervös Ufanksphas. De Mads Pedersen hat et am Ufank nämlech direkt zweemol probéiert, mee hien war net fortkomm.Wéi sech de Spëtzegrupp du gebilt hat, konnte si sech eng Avance vu maximal 4 Minutten an 20 Sekonnen erausfueren. Dës ass net méi grouss ginn, well dëst natierlech geféierlech Coureuren op eng Etappe-Victoire sinn. Virun allem Trek-Segafredo a Lotto-Soudal hu fir Tempo am Peloton gesuergt. Si hunn nämlech Coureuren an hire Reien, deenen d'Arrivée duerchaus läit.E Mëttwoch sinn d'Coureuren och Duerch Filottrano gefuer, d'Heemechtsduerf vum Michele Scarponi. De Gewënner vum Giro 2011 ass jo d'lescht Joer op tragesch Aart a Weis ëm d'Liewe komm.Hei stoung zu Éiere vum Scarponi, deen ëmmer ee gudde Biergfuerer war, dann och eng méi schwéier Biergwäertung um Programm. Uewen um Sommet huet de Sanchez sech d'Punkte geséchert, dat virum Masnada an dem de Marchi. Iwwerdeems hunn den Turrin an de Maestri misse lassloossen a si sollten den Uschloss net méi fannen.Déi zwee sollte 16 Kilometer virun der Arrivée dunn och vum Peloton ageholl ginn. Zu dësem Zäitpunkt hat de Spëtzentrio nach eng Avance vun 1 Minutt an 20 Sekonnen.8 Kilometer virun der Arrivée huet sech dunn den Thibaut Pinot ganz vir am Peloton gewisen, iwwerdeems hunn de Simon Yates an den Esteban Chaves sech beroden.Ronn 5 Kilometer virun der Arrivée waren dunn och déi lescht Coureuren aus dem Spëtzegrupp ageholl an du gouf et direkt eng uerdentlech Attack vum Zdenek Sybar. Just de belsch Tim Wellens konnt matgoen. Iwwerdeems huet den Esteban Chaves de Peloton missen zéieloossen, och e Mëttwoch ass et dem Kolumbianer een Tick ze séier gaangen.Du koume weider Attacken aus dem Peloton an de Simon Yates huet jidderee stoegelooss an och de Stybar an de Wellens iwwerholl. De Yates huet bis op d'Arrivée duerchgezunn a wënnt domat eng weider Attack a vergréissert seng Avance am General. Den Tom Dumoulin gëtt den Zweeten op 2 Sekonnen an déi drëtt Plaz ass fir den Davide Formolo.

Resultat vun der Etapp

Generalklassement