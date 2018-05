Am Tour duerch Kalifornien stoung op der 4. Etapp een Eenzelzäitfueren iwwer knapp 35 Kilometer um Programm. De Ben Gastauer ass den 38te ginn.

© Archiv

Den Tejay Van Garderen war do de Séiersten, hien iwwerhëlt domat di éischt Plaz am General. Zweeten ass elo de Kolumbianer Egan Bernal.De Ben Gastauer koum als 38ten iwwert d’Arrivée op 2 Minutten 39. Hien ass elo am General op der 44ter Plaz.Déi 5. Etapp geet iwwer 176 Kilometer vu Stockton op Elk Grove.