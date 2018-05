© twitter/giroditalia

© twitter/giroditalia

De Reen huet déi 12. Etapp vum Giro d'Italia ee gutt Stéck méi intressant gemaach, ewéi geduecht. Et gouf ëmmer nees Attacken aus dem Peloton eraus a Favoritten, déi a Gefor waren. Um Enn konnt de Peloton de Mohoric an de Betancur nach offänken, esou dass de Sam Bennett sech ganz souverän d'Victoire am Sprint séchere konnt, dat zu Imola um Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Den Danny van Poppel gëtt en Donneschdeg den Zweeten, dat virum Bonifazio. Am General bleift de Simon Yates am Leader-Trikot. Kee vun de Favoritten huet un Zäit verluer.Dekoum en Donneschdeg op der 12. Etapp op déi 15. Plaz an der nämmlechter Zäit, ewéi de Gewënner. Am General ass de Lëtzebuerger elo den 147. op 2 Stonnen, 12 Minutten an 19 Sekonnen.Fir dewar et en Donneschdeg déi 92. Plaz, dat op 5 Minutten a 36 Sekonnen. Am General läit hien elo op der 91. Plaz op 1 Stonn, 34 Minutten an 19 Sekonnen.

De Profil vun der Etapp

En Donneschdeg goung et iwwer 214 relativ flaach Kilometer vun Osimo op Imola. Um Enn geet et dann zu Imola iwwer déi bekannte Rennstreck, den Autodromo Enzo e Dino Ferrari. D'Streck ass virun allem bekannt duerch de Grousse Präis vu San Marino aus dem Joer 1994, wou an engem Weekend direkt zwee Formel 1-Piloten ëm d'Liewe komm waren, de Roland Ratzenberger an den dräifache Weltmeeschter Ayrton Senna.Ronn 12 Kilometer virun der Arrivée steet dann ee Bierg vun der 4. Kategorie um Programm. D'Tre Monti huet eng duerchschnëttlech Steigung vu 4,2 Prozent a maximal vun 10 Prozent, dat iwwer eng Längt vu ronn 4 Kilometer. Dono geet et da biergof a Richtung Arrivée. Iwwregens de leschte Coureur, deen am Giro zu Imola gewanne konnt, war am Joer 2015 den Ilnur Zakarin.

Resumé vun der Etapp

Ee Spëtzegrupp vu 5 Coureuren hat sech en Donneschdeg séier gebilt. Dobäi waren awer direkt zwou Ekippen, déi zwee Coureure mat dobäi haten. De Marco Frapporti (Androni-Sidermec), de Mirco Maestri, de Manuel Senni (allebéid Bardiani CSF), de Jacopo Mosca an den Eugert Zhupa (allebéid Willier Triestina) haten eng maximal Avance vu 4 Minutten a 15 Sekonnen.Am Peloton waren et d'Ekippe vun de Sprinter, déi fir den Tempo gesuergt hunn. Si wollten de Spëtzegrupp natierlech net ze wäit dovun zéieloossen, well si hunn op ee Massesprint gehofft. Esou huet Quick-Step Floors Tempo fir den Elia Viviani gemaach, Bora Hansgrohe fir de Sam Bennett an EF Foundations fir de Sacha Modolo. Dëst natierlech glécklech fir d'Ekipp Mitchelton-Scott, déi sech deemno net all ze vill midd hu misse maachen.85 Kilometer virun der Arrivée hat d'Echappé schonn nëmme méi 2 Minutten a 25 Sekonnen Avance op de Peloton mat all de Favoritten an de Sprinter.Ewéi et dunn ugefaangen huet ze reenen, konnten déi 5 Coureuren un der Spëtzt hir Avance nees liicht vergréisseren. De Peloton huet dunn awer richteg opgedréint a ronn 25 Kilometer virun der Arrivée goufen déi éischt dräi Coureuren aus dem Spëtzegrupp ageholl. Just nach de Maestri an de Mosca ware vir. Iwwerdeems ass och de Peloton explodéiert an do war et de beschte jonken, de Carapaz, deen den Uschloss verluer hat, genau sou wéi de Pozzovivo, de Miguel Angel Lopez an de Rohan Dennis.20 Kilometer waren dunn och déi lescht zwee aus der Echappé ageholl a genau, ewéi e Mëttwoch huet den Tim Wellens a genau deem Moment ugegraff.Am zweete Peloton hunn Astana, Movistar a Bahrain-Merida uerdentlech an d'Pedalle gedréckt, esou dass et nees zum Zesummeschloss vun deenen zwou Gruppe koum.Et war awer elo eng ganz geféierlech Situatioun, den Tempo war héich, de Peloton war wäit auserneegezunn an d'Stroosse waren immens naass. Et sinn ëmmer nees grouss Lächer entstanen, tëscht verschiddene klenge Gruppen. Esou gouf och ee vun de Favoritten op d'Etappe-Victoire, den Elia Viviani ofgehaangen.Ronn 10 Kilometer virun der Arrivée, an der leschter Steigung gouf de Wellens dunn nees ageholl an et gouf weider Attacken aus dem Peloton, ënnert anerem och nees vum Sergio Henao. De Kolumbianer konnt sech awer zu kengem Zäitpunkt wierklech wäit ofsetzen an esou huet hien nees Tempo erausgeholl.Dono war et dunn de Rohan Dennis, deen eng Attack lancéiert huet, ma och de Coureur vu BMC ass net fortkomm. Den Diego Ulissi hat dunn awer eng staark Attack lancéiert an den Italiener konnt sech och kuerz Zäit ofsetzen, ma hie krut dunn awer mam Carlos Betancur ee Begleeder u seng Säit.Dunn huet och nach de Matej Mohoric, deen déi 10 Etapp gewanne konnt, aus dem Peloton eraus ugegraff an hie konnt zum Duo opschléissen. Kuerz dono konnt allerdéngs den Ulissi den Tempo net méi matgoen an ass zeréckgefall.De Mohoric an de Betancur goufen dunn awer nëmmen e puer honnert Meter virun der Arrivée vum Sam Bennett am Sprint iwwerholl an de Coureur vu Bora Hansgrohe ka sech iwwer d'Victoire freeën.

Resultat vun der Etapp

1 Bennett Sam2 van Poppel Danny3 Bonifazio Niccolo4 Planckaert Baptiste5 Roelandts Jurgen6 Mørkøv Michael7 Belletti Manuel8 Venturini Clément9 Sénéchal Florian10 Battaglin Enrico11 Lammertink Maurits12 Venter Jaco13 Modolo Sacha14 Pantano Jarlinson15 Drucker Jean-Pierre

Generalklassement

1 Yates Simon20 51:57:552 Dumoulin Tom0:473 Pinot Thibaut1:044 Pozzovivo Domenico1:185 Carapaz Richard1:566 Bennett George2:097 Dennis Rohan2:368 Bilbao Pello2:549 Konrad Patrick2:5510 Aru Fabio3:1011 Lopez Miguel Angel3:1712 Froome Christopher3:2013 O'Connor Ben3:2514 Betancur Carlos3:2915 Oomen Sam3:40