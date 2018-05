© twitter/giroditalia

Den Italiener war no 180 Kilometer den Éischten, deen iwwert de wäisse Stréch fuere konnt. Domat belount hie seng Ekipp, déi de ganzen Dag geschafft hunn. Bei der drëtter Etappe-Victoire bei dësem Giro vum Viviani kënnt de Sam Bennett op déi zweete Plaz. Deass am Sprint op déi 6. Plaz komm. Dekënnt e Freideg op déi 96. Plaz an der nämmlechter Zäit, ewéi de Gewënner.Am General huet sech näischt geännert, do féiert nach ëmmer de Brit Simon Yates virum Hollänner Tom Dumoulin. Deass am General elo den 72. op 1 Stonn, 34 Minutten an 19 Sekonnen. Deass aktuell den 109. op 2 Stonnen, 12 Minutten an 19 Sekonnen.

De Profil vun der Etapp

E Freideg stoung eng typesch Sprinteretapp um Programm. Flaach, keng ze schwéier Koppen an net all ze laang. Natierlech kéint och eng Echappé duerchkommen, mee wann d'Sprinter et drop uleeën, da sollt kee Spëtzegrupp duerchkommen an et sollt zu engem Massesprint kommen.

Resumé vun der Etapp

© twitter/giroditalia

De Marco Marcato (Team Emirates), de Markel Irizar (Trek Segafredo), den Alessandro Tonelli (Bardiani CSF), den Eugert Zhupa (Willier Triestina) an den Andrea Vendrame (Androni Sidermec) hunn de Spëtzegrupp vum Dag gebilt. Si haten ee maximale Virsprong vu ronn 3 an hallwer Minutt, dat well natierlech den Tempo am Peloton héichgehale gouf. Et ware virun allem Bora hansgrohe a Quick-Step Floors, déi un der Spëtzt vum grousse Feld an d'Pedalle gedréckt hunn.Bora huet schonns en Donneschdeg vill Aarbecht geleescht a gouf duerch d'Victoire vum Sam Bennett um Enn belount. Quick-Step Floors hat op der 12. Etapp och ee groussen Undeel dorunner, dass et zu engem Massesprint komm ass, ma hire Sprinter, den Elia Viviani hat déi lescht Deeg grouss Problemer, fir bis zum Enn drun ze bleiwen.D'Etapp vun e Freideg war awer net esou schwéier, wéi déi lescht Etappen, esou dass d'Ekipp vum Italiener, dee jo nach am Maglia Ciclamino fiert, sech Hoffnunge maache konnt.E Freideg ass och mam Tanel Kangert, ee vun de wichtegste Leit un der Säit vum Miguel Angel Lopez, net méi un den Depart gaangen.Ronn 70 Kilometer virun der Arrivée hat de Spëtzegrupp nach eng Avance vu knapp 3 Minutten. Un der Spëtzt vum Peloton war et weiderhin dat nämmlecht Bild, Quick-Step Floors a Bora hansgrohe, déi den Tempo ëmmer méi erhéicht hunn.30 Kilometer virun der Arrivée ass d'Avance dunn op ënner eng Minutt gefall a kuerz dono gouf et an enger klenger Steigung eng Attack aus dem Peloton eraus. 4 Coureure waren do aus dem Peloton erausgefuer, den Tony Martin, den Eros Capecchi, de Franco Ballerini an de Krists Neilands. Iwwerdeems huet de Mann am Biergtrikot de Peloton missen zéie loossen. Den Esteban Chaves schéngt komplett ausser Form ze sinn.Ënnert der Tempoaarbecht vu Groupama-FDJ konnt de Grupp ëm de fréiere Weltmeeschter am Contre-la-montre, den Tony Martin gestallt ginn an d'Quintett un der Spëtzt hat nach knapps 30 Sekonnen.Uewen um Sommet vum Bierg vun der 4. Kategorie konnt den Andrea Vendrame 3 Punkten huelen. De Markel Irizar krut 2 Punkten an den Eugert Zhupa krut nach 1 Punkt.Knapp 6 Kilometer virun der Arrivée konnt de Peloton dunn de Spëtzegrupp anhuelen an d'Ekippen hu sech op de Massesprint konzentréiert.Am Sprint konnt sech den Elia Viviani duerchsetzen, hie behaapt sech am Sprint géint de Sam Bennett.

Resultat vun der Etapp

Generalklassement