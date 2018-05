© twitter/giroditalia

De Christopher Froome hat op de leschte Kilometer vum Monte Zoncolan attackéiert, de Simon Yates loung knapp hannendrun. Kuerz virun der Arrivée war et nach eng Kléier richteg spannend ginn, wéi de Yates nach eng Kéier probéiert hat zum Froome opzeschléissen, um Enn sollt et awer net méi duergoen. De Simon Yates fiert mat 6 Sekonnen Retard als zweeten hannert dem Froome iwwert de wäisse Strëch. Den Domenico Pozzovivo an de Miguel Lopez fueren mat 23 Sekonnen Réckstand als drëtten, respektiv véierten iwwert d’ArrivéeDe Laurent Didier gëtt um Enn den 76. op 18 Minutten an 5 Sekonnen.De Simon Yates bleift weider de Leader, dat mat enger Avance vun 1 Minutt a 24 Sekonnen op den Tom Dumoulin an 1 Minutt 37 op den Domenico Pozzovivo. Den Thibaut Pinot läit op der 4. Plaz op 1 Minutt 46 an de Christopher Froome ass de 5. op 3 Minutten an 10 Sekonnen.

De Profil vun der Etapp

E Samschdeg stoung wuel eng vun de schwéiersten Etappe vun dësem Giro um Programm. Et goung iwwer 186 Kilometer vu San Vito al Tagliamento erop op de Monte Zoncolan. Um Wee Richtung Zoncolan stounge schonns 3 Bierger vun der 3. Kategorie um Programm an ee vun der 2. Kategorie.Um Enn stoung dunn nach déi gréissten Hürd um Programm, de Monte Zoncolan, dee wuel schwéierste Bierg, deen ee fuere kann. En ass ronn 10 Kilometer laang an ass bis zu 22 Prozent géi. Déi éischt zwee Kilometer gëtt et schonns géi mat enger duerchschnëttlecher Steigung vun 9%, ma dono gëtt et da richteg batter. 4 Kilometer mat 15,4% am Duerchschnëtt. Am Ganzen ass den Zoncolan 10,1 Kilometer laang, dat bei enger duerchschnëttlecher Steigung vun 11,9%.

Resumé vun der Etapp

Resultat vun der Etapp

Generalklassement