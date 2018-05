© twitter/giroditalia

Den Australier gewënnt um Enn mat 14 Sekonnen Avance op den Tony Martin an 22 Sekonnen op de Weltmeeschter Tom Dumoulin. De Simon Yates verléiert géigeniwwer dem Tom Dumoulin zwar Zäit, mee ka säi rosa Maillot awer verdeedegen a wäert och e Mëttwoch am Maglia Rosa un den Depart goen. De Yates huet nach 56 Sekonnen Avance am General op den Tom Dumoulin.De Jempy Drucker koum en Dënschdeg op déi 81. Plaz op 3 Minutten an 43 Sekonnen an de Laurent Didier gëtt den 150. op 5 Minutten an 38 Sekonnen.Am General ass den Drucker elo den 134. op 3 Stonnen, 10 Minutten an 48 Sekonnen. De Laurent Didier steet op der 92. Plaz mat engem Retard vun 2 Stonnen, 25 Minutten an 48 Sekonnen.

De Profil vun der Etapp

Nom leschte Roudag e Méindeg stoung en Dënschdeg een Eenzelzäitfuere vun Trento op Rovereto iwwer 34,2 Kilometer um Programm. De Parcours ass gréisstendeels flaach an domat villäicht eng Chance fir de Weltmeeschter am Contre la montre, den Tom Dumoulin, fir Zäit am General gutt ze maachen.

Resumé vun der Etapp

De fréiere Weltmeeschter am Contre la montre, den Tony Martin hat een éischte richteg staarke Chrono gesat. Op der Arrivée huet hien d'Beschtzäit geknackt an den Däitsche konnt dës och relativ laang halen. Ma de Rohan Dennis vun der Ekipp BMC konnt dem Martin seng Zäit ëm 14 Sekonnen ënnerbidden. Deen Ament waren awer och net méi vill Coureuren op der Streck, ënnert anerem waren awer nach de Chris Froome, den Tom Dumoulin an de Simon Yates ënnerwee.Bei der éischter Zwëschenzäit no 12,7 Kilometer hat de Chris Froome awer schonns 24 Sekonne Retard op de Rohan Dennis. Ma d'Zäit vum Australier war richteg gutt, well och den aktuelle Weltmeeschter hat hei schonns 17 Sekonne Retard. Als leschte Coureur ass hei de Simon Yates passéiert an deen hat hei 38 Sekonne Retard op de Leader.Och bei der zweeter Zwëschenzäit no 25,6 Kilometer huet de Chris Froome weider un Zäit verluer. Um Enn hat hien op der Arrivée 35 Sekonne Réckstand op de Rohan Dennis.Den Tom Dumoulin hat no 25,6 Kilometer ee Retard vun 19 Sekonnen op de Rohan Dennis, deen nach ëmmer d'Beschtzäit gehalen huet. De Simon Yates hat hei e bësse méi wéi 1 Minutt Retard.Ee batteren Dag war et fir den Thibaut Pinot, de Fransous verléiert nämlech 3 Minutten an 19 Sekonnen. Och den Domenico Pozzovivo an de Carapaz hu vill Zäit verluer.Den Tom Dumoulin gëtt um Enn den 3. op 22 Sekonnen an de Simon Yates gëtt den 22 op 1 Minutt a 37 Sekonnen. De Rohan Dennis war en Dënschdeg net ze schloen a wënnt virum Tony Martin.

Resultat vun der Etapp

Generalklassement