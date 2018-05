© twitter/giroditalia

Et war eng hektesch Etapp, eng Etapp déi un d'Reserve gaangen ass, well déi éischt 100 Kilometer huet de Peloton voll duerchgezunn, si wollte kee fuere loossen an esou si si mat Volltempo gefuer an dat kéint en Donneschdeg, wann et nees an d'Bierger geet, villäicht deem engen oder anere Coureur zum Verhängnes ginn.Um Enn koum et zu engem Massesprint, wou sech den Elia Viviani op een Neits duerchsetze konnt. Hie gewënnt domat seng 4. Etapp bei dësem Giro. Zweete gëtt de Sam Bennett virum Bonifazio.De Jempy Drucker kënnt op déi 7. Plaz an der nämmlechter Zäit ewéi de Gewënner.

De Profil vun der Etapp

Direkt zum Ufank vun der 17. Etapp goung et nawell zimlech géi biergop, esou dass een huet misse probéieren, fir net schonns am Ufank vun der Etapp den Uschloss ze verléieren. No dëser Ufankssteigung stoung nach ee Bierg vun der 3. Kategorie um Programm. Méi spéit nach méi eng kleng Steigung an dono ass et nach ronn 60 Kilometer weider, relativ flaach, Richtung Arrivée gaangen.Zu Iseo hat de Giro bis elo zweemol eng Arrivée, den Giani Motta huet am Joer 1973 gewonnen an de Santiago Lazcano am Joer 1974.

Resumé vun der Etapp

4 riders on the front: @WoutPoels, @LLEONSANCHEZ, Hermans, @ADM_RossodiBuja with 1'44 on the Maglia Rosa group and 40 km to go | Davanti 4 corridori: @WoutPoels, @LLEONSANCHEZ, Hermans, @ADM_RossodiBuja con un vantaggio si 1'44'' sul gruppo Maglia Rosa. 40 km al termine #Giro101 pic.twitter.com/Hx7qmBjUBs — Giro d'Italia (@giroditalia) 23. Mai 2018

D'Ufankssteigung huet fir ganz vill Nervositéit gesuergt, kee vun de Favoritte wollt Gefor lafen, dass et him esou geet, ewéi dem Esteban Chaves, deen duerch esou eng Montée iwwer 25 Minutten um Enn verluer hat. Deementspriechend war den Tempo am Peloton immens héich, jidderee wollt gutt placéiert sinn a keng Gefor lafen, ofgehaangen ze ginn. Allerdéngs wollten och e puer Coureuren de Sprong an de Spëtzegrupp vum Dag packen, esou dass et eng Attack no där anerer aus dem Peloton eraus gouf.No 65 Kilometer war den Tempo nach ëmmer immens héich an esou hat sech bis heihinner nach keng Echappé forméiert. De Peloton huet kee fuere gelooss an esou ass dëse Peloton awer och explodéiert, et hunn ëmmer erëm Coureuren ëm den Uschloss gekämpft, virun allem d'Sprinter hunn heirënner gelidden.Du konnt sech eng Echappé bilden, mee och an dësem Grupp waren immens vill Onrouen, esou dass deen och ëmmer erëm auserneegefall ass. De Ben Hermanns (Israel Cycling Academy), den Giovanni Visconti (Bahrain Merida), den Alessandro de Marchi (BMC), den Alexandre Geniez (Ag2r), de Kenny Ellisonde (Sky), de Wout Poels (Sky), de Luis Leon Sanchez an de Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors) hu sech un der Spëtzt bekämpft.De Spëtzegrupp ass awer och ni richteg fortkomm an hat ni méi wéi ronn eng hallef Minutt Avance. 65 Kilometer virun der Arrivée goufe si och nees ageholl, mee de Wout Poels (Sky), de Luis Leon Sanchez, de Ben Hermanns (Israel Cycling Academy) an den Alessandro de Marchi (BMC) hunn et awer direkt nach eemol probéiert a sinn nees aus dem Peloton erausgefuer.Am Peloton huet virun allem Mitchelton-Scott, d'Ekipp vum Leader Simon Yates uerdentlech an d'Pedalle gedréckt. Iwwerdeems konnt den Torres Agudelo (Androni) zum Spëtzegrupp opschléissen.An der drëtter Montée vum Dag huet de Coureur vun Androni awer schonn nees misse lassloossen, dorunner dierft virun allem de Wout Poels Schold sinn, well de Cyclist vun der Ekipp Sky huet ëmmer erëm fir een immens héijen Tempo gesuergt.Iwwerdeems konnt den Elia Viviani, de Mann am Maglia Ciclamino, nees den Uschloss un de Peloton fannen. Dat huet der Ekipp vu Bora-hansgrohe mam Sprinter Sam Bennett guer net gefall, well déi hu sech dunn am Peloton nees un d'Spëtzt gesat an hunn den Tempo weider erhéicht.Se sinn den Elia Viviani awer net lassginn, am Géigendeel den eegene Mann, den Davide Formolo huet misse lassloossen, dunn no iwwer 100 Kilometer huet de Peloton dunn Tempo erausgeholl a schonn ass d'Avance vum Quartett un der Spëtzt ugewuess.46 Kilometer virun der Arrivée war d'Avance dunn eng éischte Kéier op iwwer 1 Minutt geklommen. Zwee Coureure vu Bardiani CSF wollten d'Geleeënheet notzen an no vir an de Spëtzegrupp fueren, ganz sou einfach war dat awer net fir de Simone Adreetta an den Enrico Barbin, déi et schlussendlech och net ganz no vir packe sollten.De Virsprong vum Spëtzegrupp war bis op 1 Minutt a 45 Sekonnen ugewuess, ier de Peloton nees an d'Pedalle gedréckt huet. De luesen Tempo am Peloton huet och dozou gefouert, dass de Peloton nees méi grouss ginn ass.Kuerz dono huet de Peloton sech awer nees gedeelt, dat well den Tempo am Peloton nees erhéicht gouf, fir ee méigleche Massesprint ze erzwéngen.23,7 Kilometer virun der Arrivée, also wéi si eng éischte Kéier iwwer den Zilstréch gefuer sinn, hat de Spëtzegrupp nach 29 Sekonnen Avance.De Wout Poels ass als éischten ageholl ginn, kuerz dono dunn de Ben Hermans, iwwerdeems sech de Sanchez an den De Marchi nach ëmmer un der Spëtzt hale konnten.Ënnert dem Impuls vu Bora-hansgrohe a Lotto-Jumbo sinn dunn och nach de Sanchez an den De Marchi ageholl ginn, iwwerdeems de Peloton ëmmer méi kleng ginn ass a sech ëmmer méi an d'Längt gezunn huet.Ronn 9 Kilometer virun der Arrivée gouf et dunn awer op een Neits Attacken aus dem Peloton eraus. Den Gianluca Brambilla huet sech zesumme mam Robert Gesink, mam Sergio Heano, mam Zdenek Stybar a mam Benedetti ofgesat. dës Aventure war ronn 6 Kilometer virun der Arrivée awer schonn nees eriwwer.Dono huet och de Maurits Lammertink säi Gléck probéiert, mee och hie sollt et net packen. Et koum also zum Massesprint an hei konnt sech op een Neits den Elia Viviani duerchsetzen.

