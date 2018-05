© afp Archiv

An engem spannende Sprint wënnt de Sam Bennett virum Elia Viviani an dem LëtzebuergerNo der leschter Etapp huet de Froome eng Avance vu 46 Sekonnen op den Dumoulin. De Miguel Angel Lopez klëmmt als Drëtten och mat op de Podium. Um Enn dierft de Laurent Didier den 98. an Jempy Drucker den 119. ginn.

De Profil vun der Etapp

© Screenshot

Um leschten Dag vum Giro d'Italia steet eng ganz kuerz Etapp um Programm. Bei just 115 Kilometer déi ze fueren sinn, féiert de Wee de ganzen Dag duerch d'Haaptstad Roum wou d'Coureuren sech vun de sëlleche Supporter ufeieren loossen.

Resumé vun der Etapp

Schonns virun der Etapp huet sech d'Ekipp vu Sky ee ganz speziellen Design vu Vëlo fir de Schlussgewënner Chris Froome ausgeduecht. De Britt ass nämlech mat engem ganz a rosa gefierfte Vëlo un den Depart gaangen.Eng weider Nouvelle war déi dass den Thibault Pinot net méi un den Depart vun der leschter Etapp gaangen ass. De Fransous huet aus gesondheetleche Grënn missen opginn. Um Samschdeg hat hien op der leschter Biergetapp wéinst enger Longenentzündung iwwer 45 Minutte verluer a war vun der drëtter op déi 16. Plaz am General zeréckgefall.Am Ufank vun der Etapp stoung Course u sech net esou am Virdergrond. De Chris Froome a seng Co-Equipier'en hunn sech feieren gelooss an de Peloton ass mat engem ganz gemällegen Tempo duerch d'Stroossen vu Roum gerullt.Och ewéi den Tempo un der Spëtzt vun der Course geklomm ass, huet d'Ekipp Sky sech um Wupp vun der Course net stresse gelooss. Während sech den Viacheslav Kuznetsov (Katusha-Alpecin) an de Christopher Juul-Jensen (Mitchelton) nämlech vir ewechgemaach hunn, huet sech hannen d'Ekipp Sky zeréckfaale gelooss. Dëst wëll si woussten, dass nom drëtten Tour duerch Roum d'Zäiten neutraliséiert géife ginn a soumadder dem Froome ganz fréi an der Etapp näischt méi konnt geschéien.Un der Spëtzt goufen den Kuznetsov an de Juul-Jensen 20 Kilometer virun der Arrivée agefaangen, sou dass d'Sprinterekippen am Peloton konnten ufänken sech ze positionéieren. Hei gouf de Sam Bennett vu senger Ekipp am beschte positionéiert an setzt sech virum Elia Viviani duerch. Ganz stäerken Drëtten gëtt de Lëtzebuerger BMC-Profi Jempy Drucker.

Resultat vun der Etapp

Generalklassement

1. Chris Froome2. Tom Dumoulin3. Miguel Angel Lopez4. Richard Carapaz5. Domenico Pozzovivo