Alex Kirsch wëllt sech beim Tour de Luxembourg beweisen (23.05.2018) 2014 hat den Alex Kirsch mat engem gudden Optrëtt am Tour duerch Lëtzebuerg de Grondsteen geluecht, fir kënne Profi ze ginn.

5.440 Kilometer Course verdeelt op 35 Deeg huet den Alex Kirsch an dëser Saison an de Been. Ugefaangen hat d'Saison am Februar mam Grand Prix la Marseillaise éier den 1,94 Meter groussen a 75 Kilo schwéieren Athlet iwwer 3 Etappecourssen d'Klassiker preparéiert hat. Déi nächst Woch steet mam Tour de Luxembourg e wiederen Highlight fir de Coureur aus der belscher Pro-Continental-Ekipp WB Aqua Protect Veranclassic um Programm.Ouni Worldtour-Ekipp um Depart kann ee sech eng oppe Course op de Lëtzebuerger Stroossen erwaarden, ëmsou méi, well de Parcours mat dem Prolog an der Stad an den Arrivéeën um Schëfflenger Bierg, zu Déifferdeng um Col d'Europe an der Finall um Pabeierbierg um leschten Dag vill Méiglechkeete bidd, fir kleng Ecarten ze maachen.D'lescht Joer war de 25 Joer jonke Lëtzebuerger beim Prolog 6. an zum Ofschloss an der Stad de Pabeierbierg erop excellenten 2. hannert dem BMC-Profi an Olympiagewënner Greg van Avermaet ginn. Am General stoung eng 38. Plaz zu Buch, déi 3. hannert dem Maurits Lammertink an dem Philippe Gilbert aus dem Joer 2016 bleift dobäi säi bescht Resultat.Den Alex Kirsch ass am leschte Joer Kontrakt bei senger Ekipp, mat enger gudder Course op de Lëtzebuerger Stroosse géif de Coureur, zu engem Moment an der Saison, wou éischt Kontrakter fir déi nächst Joeren ënnerschriwwe ginn, eng gutt Visitëkaart ofginn.