De Maximilian Schachmann hat sech fréi op der Etapp mat 11 anerer Coureuren op de Wee gemaach. D'Echappé hat eng maximal Avance vu ronn 16 Minutten a si si bis op d'Arrivée net méi ageholl ginn, do war de jonke Coureur vu Quick-Step Floors dunn um Enn dee Stäerksten.Am Peloton mat de Favoritten ass et awer och gutt hiergaangen an der Schlussmontée. Den Tom Dumoulin konnt hei nämlech weider Zäit op de Simon Yates guttmaachen. Nodeems de Chris Froome attackéiert huet, konnt den Dumoulin nach matgoen, ma fir de Yates war Schluss. Am General huet hien elo nëmmen nach 28 Sekonnen Avance op den Hollänner.Iwwerdeems huet de Carapaz 35 Sekonne géigeniwwer dem Miguel Angel Lopez verluer. Domat kann de Kolumbianer seng Avance am Kampf ëm de wäisse Maillot weider vergréisseren.De Jempy Drucker an de Laurent Didier sinn de Bierg zesummen eropgefuer a fueren als 100., respektiv als 101. iwwer d'Arrivée. Si haten ee Retard vu 25 Minutten an 51 Sekonnen. De Laurent Didier ass am General elo den 90. op 2 Stonnen, 49 Minutten an 19 Sekonnen. De Jempy Drucker ass den 120. op 3 Stonnen, 25 Minutten an 8 Sekonnen.

De Profil vun der Etapp



Mat der 18. Etapp en Donneschdeg gouf d'Finall vum Giro d'Italia 2018 agelaut. Iwwer 196 Kilometer ass et vun Abbiategrasso op Pratonevoso gaangen. D'Etapp war gréisstendeels flaach. Bei Kilometer 130 huet ee Bierg vun der 4. Kategorie op d'Coureure gewaart. D'Finall, déi hat et awer a sech, hei huet nämlech ee Bierg vun der 1. Kategorie op d'Coureure gewaart. Déi lescht 15 Kilometer si biergop gaangen, mat enger Moyenne vu 7 Prozent.Dräimol war bei engem groussen Tour d'Arrivée zu Pratonevoso. 1997 huet beim Giro d'Italia de Pavel Tonkov gewonnen, 3 Joer méi spéit, am Giro 2000 huet de Stefano Garzelli gewonnen an deen hat spéider och de Giro gewonnen. Am Joer 2008 war et dunn eng Arrivée vum Tour de France, wou de Simon Gerrans sech duerchsetze konnt.

Resumé vun der Etapp

📌 Stage 18

🗺Abbiategrasso ➡ Prato Nevoso

🚴‍♂️ Van Poppel

⏱ 18" Morkov, Schachmann, Ballerini, Cattaneo, Pfingsten, Ruben Plaza, Kuznetsov, Van Emden, Van Poppel, Marcato, Fonzi, Turrin

⏱ 16'22" > Gruppo

🖥 Live: https://t.co/QEHl0dG1Ct

🏁 13 km#Giro101 pic.twitter.com/sKVAUIr5pW — Giro d'Italia (@giroditalia) 24. Mai 2018

Direkt am Ufank vun der Etapp gouf et eng ganz Partie Attacken aus dem Peloton eraus, virun allem d'Ekipp Androni huet ëmmer erëm ee vu senge Coureuren no vir geschéckt. Iergendwann hat sech dunn och ee Spëtzegrupp forméiert. Déi 12 Coureuren un der Spëtzt waren den Davide Ballerini, Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli-Sidermec), Christoph Pfingsten (Bora-Hansgrohe), Ruben Plaza (Israel Cycling Academy), Vyacheslav Kuznetsov (Katusha-Alpecin), Jos van Emden, Boy van Poppel (Trek-Segafredo), Marco Marcato (UAE Emirates), Michael Morkov, Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors), Giuseppe Fonzi an Alex Turrin (Wilier Triestina-Selle Italia).Dëse Spëtzegrupp konnt sech eng grouss Avance erausfueren an huet mat 14 Minutte Virsprong de Rekord bei dësem Giro gebrach. Dës Avance hate si och nach 40 Kilometer virun der Arrivée, et sollt also relativ sécher een aus dem Spëtzegrupp dës Etapp gewannen.Richteg geféierlech fir de General war vun hinnen awer keen, dee Beschte vun hinne war de Maximilian Schachmann. De Coureur vu Quick-Step hat virun der Etapp als 27. ee Retard vun 38 Minutten op de Mann am Rosa Maillot.Dono ass de Virsprong esouguer nach weider geklommen an zwar op iwwer eng Véierelsstonn.Ronn 20 Kilometer virun der Arrivée gouf et dunn eng Attack aus dem Spëtzegrupp eraus. De Boy van Poppel huet 6 Kilometer virun der leschter Montée ugegraff a konnt sech och ofsetzen. De Van Poppel ass du mat 16 Minutten an 20 Sekonnen Avance an d'Schlussmontée gaangen.Hei gouf de Coureur vun Trek-Segafredo awer direkt nees ageholl a gouf dunn esouguer nach ofgehaangen. Dono koum eng Attack no där anerer. Fir d'éischt huet de Marcato ugegraff, dunn de Ruben Plaza an do konnten nëmme méi dräi Coureuren drubleiwen, de Schachmann, de Pfingsten an de Cattaneo.De Plaza huet seng Attacken dunn awer wuel bereit, well bei enger weiderer Attack vum Cattaneo konnt hien net méi matgoen, esou dass si nëmme méi zu 3 un der Spëtzt waren.De Routinier ass säi Rhythmus gefuer a konnt nees opschléissen, dat wollt de Spëtzentrio awer net zouloossen an esou hu si den Tempo nees erhéicht. De Pfingsten an de Schachmann, déi zwee Däitsch hunn attackéiert, mee dës attack huet de Pfingsten och ze vill Kraaft kascht, well hien huet de Schachmann an de Cattaneo missen zéieloossen.3 Kilometer virun der Arrivée konnten de Plaza an de Pfingsten fir kuerz Zäit nees zum Spëtzenduo opschléissen, mee just fir kuerz Zäit, well do huet de Schachmann den Tempo nees ugezunn. Dëst war awer net déi leschte Kéier, dass de Plaza sech zeréckgemellt huet. Bei der Flame rouge war hien nees un der Säit vum Schachmann a vum Cattaneo.Op de leschte Meter huet de Schachmann du jidderee stoegelooss an esou wënnt hien déi 18. Etapp virum Plaza an dem Cattaneo.Iwwerdeems hat Movistar am Peloton d'Tempoaarbecht iwwerholl. Et wollt ee wuel de Miguel Angel Lopez a Schwieregkeete bréngen, esou dass de Carapaz de wäissen Trikot vum Kolumbianer iwwerhuele kéint.Du koumen d'Attacken aus dem Peloton, de Pello Bilbao huet zesumme mam Wout Poels attackéiert. Kuerz dono war et de Carapaz, deen eng Attack lancéiert huet. Dës ass allerdéngs no hanne lassgaangen, well de Miguel Angel Lopez huet reagéiert an ass einfach laanschtgefuer. Kuerz drop war hien och schonns um Poels drun, mee och dee konnt den Tempo vum Lopez net matgoen.Méi spéit huet den Tom Dumoulin attackéiert, ma de Yates an de Pozzovivo waren direkt u sengem hënneschte Rad. Wéi de Chris Froome dunn attackéiert huet, sinn de Pozzovivo an den Dumoulin hannendru gefuer, mee de Yates konnt den Tempo net méi matgoen an huet misse lassloossen.Um Enn verléiert de Yates d'Hallschent vu sengem Virsprong an huet elo nëmme méi 28 Sekonnen Avance op de Gewënner vum leschte Joer.

Resultat vun der Etapp

Generalklassement