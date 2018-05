© Screenshot

De Pit Leyder vun der Ekipp Leopard. © Screenshot

E Mëttwoch den Owend war den Optakt vun der 78. Editioun vum Skoda Tour de Luxembourg. E Prolog vun 2,3 Kilometer hunn d'Cyclisten an der Stad misste bewältegen. De Parcours hat sech géigeniwwer vum leschte Joer nëmme liicht verännert.Den Depart war um Boulevard Roosevelt vun do aus ass et dann iwwert d’Aal Bréck, d’Rue de Prague erof an de Gronn gaangen, iwwert de Breedewee (350 Meter à 15,1 Prozent) ass et erëm eropgaange bis op de Knuedler, wou dëst Joer nees d'Arrivée war.Wéi schonn d'lescht Joer bei senger Victoire huet den Damien Gaudin (Direct Energie) och 2018 nees gewisen, datt him de Prolog vum Skoda Tour de Luxembourg läit. Fréi ass hien op d'Streck geschéckt ginn an huet op den 2,3 Kilometer eng Zäit vun 3 Minutten a 16 Sekonne realiséiert.Ee Coureur nom aneren huet sech um Chrono vum Fransous d'Zänn ausgebass. Um Enn konnt hie senger Favoritteroll gerecht ginn a gewënnt mat engem Virsprong vun 1 Sekonn op den Alexander Krieger (Leopard). Um Podium stoung nach de Jan Tratnik (Ccc) mat engem Réckstand vun 3 Sekonnen.Och wann et net fir de Podium duergaangen ass, ass den Alex Kirsch mat 3 Minutten a 24 Sekonne eng gutt Zäit gefuer. Hie gëtt um Enn den 8.Ronderëm de Parcours an och um Knuedler bei der Arrivée hate sech nees vill Leit afonnt, fir d'Coureuren ze encouragéieren. D'Spectateuren hunn dann och weider gutt Leeschtunge vun de Lëtzebuerger Cycliste gesinn.Fir de Gaëtan Pons vun der Ekipp Leopard ass d'Auer no 3 Minutten a 27 Sekonne stoe bliwwen. Hie gëtt de 15. De Pit Leyder och vu Leopard huet 3 Minutten an 28 Sekonne gebraucht a klasséiert sech als 19.Et ass e Mëttwoch den Owend awer net fir jiddereen optimal gelaf. De Christophe Laport vu Cofidis ass an der Descente fir an de Gronn erof gefall, huet doduerch eng gutt Placéierung verpasst an am General wäertvoll Zäit verluer.En Donneschdeg geet et op der 1. Etapp vun der Stad op Hesper, dat iwwer 186,7 Kilometer. Nodeems d'Ovatioun fir de Bob Jungels e Mëttwoch den Owend ofgesot gi war, gëtt dës en Donneschdeg den Owend géint 17.30 Auer am Kader vun der Cérémonie protocolaire nogeholl. De Bob Jungels kritt hei fir seng Victoire beim Klassiker Léck-Baaschtnech-Léck gratuléiert.E Freideg waarden op der 2. Etapp tëscht Rouspert a Schëffleng 170,1 Kilometer.E Samschdeg geet et duerch d'Éislek. Den Depart ass zu Eschweiler a vun do geet et iwwer 163,8 op Déifferdeng.Um Sonndeg geet et op der 4. a leschter Etapp nach vu Miersch an d'Stad an dat iwwer 176 Kilometer.